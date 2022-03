Entre les confinements successifs et le début de la guerre en Ukraine, les commandes de bunkers explosent. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Alexis nous précise que ça ne concerne pas que les survivalistes…

Bonjour z à tous,

Ça va bien vous allez bien?

Bon comme vous le savez depuis que je bosse ici j’ai accumulé un petit pactole qui me permet de… Bref, j’ai eu Tanguy hier par téléphone, on fait un point investissement une fois par semaine, et il m’a dit qu’il y avait un secteur qui cartonnait dans l’immobilier, c’est les bunkers privés.

Avec les confinements successifs et la guerre en Ukraine, de plus en plus de personnes ont peur de ce qui peut se passer et décident donc logiquement de se faire construire des bunkers.

A Menton, il y a un fabricant qui en faisait 10 par an avant, et qui là se retrouve avec 400 commandes d’avance. Globalement la guerre en Ukraine les gens sont plutôt contre en France, mais lui j’pense quand même qu’il a dû faire un petit yes discret quand Poutine a lancé l’offensive.

Alors dans l’article que j’ai lu, le monsieur précise que les gens qui se font construire des bunkers ne sont pas des survivalistes. Voilà, ça c’est important de le préciser, selon lui ce sont des gens normaux qui veulent protéger leurs familles en cas de menace. En les enterrant dans un bloc de béton, avec des raviolis en boîte pour 3 ans, des pastilles d’iode, des filtres à air, des gilets pare-balles, les DVD d’Eric Antoine, des kits de survie et des armes de poing…

… mais ce sont des gens normaux.

Les survivalistes c’est autre chose : les survivalistes c’est des gens qui sont prêts à s’enfermer à tout moment avec des raviolis en boîte pour 3 ans, des pastilles d’iode, des filtres à air, des gilets pare-balles, les DVD d’Eric Antoine, des kits de survie et des armes de poing… mais c’est pas pareil, ceux-là ils sont un peu paranos.

Y a une petite nuance...

Alors je me moque mais c’qu’est sûr c’est que si des survivalistes écoutent cette chronique ils sont en train de se dire "fais des blagues abruti, tu verras le jour où on subira une attaque nucléaire".

Et bah je suis peut-être naïf mais je préfère pas y penser. Voilà, c’est une posture hein, je fais du vélo sans casque, j’ai pas de bunker, thug life.

En fait moi je crois que je suis pas prêt à pas mourir si tout le monde meurt autour de moi. J’ai pas le courage de faire partie des derniers. C’est beau la vie hein, mais c’est surtout beau avec les autres. Qui va ravitailler les supermarchés si y’a plus personne? "Excusez-moi? Y’a quelqu’un? Je trouve pas les marrons suisses… allô? Mais merde, y a personne… c’est quoi ce bordel, ils sont en pause? Poutou a gagné les présidentielles ou quoi?"

En plus j’imagine que les gens qui ont investi dans des bunkers ou qui se sentent protégés parce qu’ils passent leur temps sur des forums de survie et à mater des vidéos qui s’intitulent "l’urine, mieux que l’Hépar" ou "le cannibalisme : quand on a a plus rien à perdre", ils doivent attendre que ça maintenant. Sinon c’est frustrant. Déjà quand nous on achète des chaînes en hiver pour aller au ski avec le Scénic et qu’on les utilise pas on est dégoûtés, je pense que eux quand ils entendent "cessez-le-feu" ou "désescalade" ils en veulent à la terre entière.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !