Bonjour z à tous,

Ça va les Parisiens ?

Alors aujourd’hui le héros du jour est un Japonais qui a perçu par erreur l’équivalent de 338.000 euros d’aides pour le Covid à la suite d’une erreur humaine… Et qui les a dépensés…

J’ai lu ça dans La Provence, et comme le dit l’adage "un Japonais dans La Provence, un sushi dans la bouillabaisse"… C’est la mondialisation… Y a pu de frontière, bientôt y aura plus de pays… Et on crèvera tous à cause des femmes.

Bref c’est intéressant ce genre de faits divers parce qu’on essaie toujours de se mettre à la place de la personne concernée, et d’essayer de deviner ce qu’on aurait fait si ça nous arrivait.

D’ailleurs, ça nous arrive parfois, toute proportion gardée, tu vas à la boulangerie, tu prends une baguette et un croissant, ça coûte 2,30€, "Et avec ceci ? Ce sera tout…", tu donnes un billet de 5, la boulangère te rend 3,70 - j’ai compté pour vous, ça fait un euro en trop - tu t’en rends compte après, bon, est-ce que tu fais demi-tour? Pas nécessairement… on dit "oh... C’est pas la fin du monde…" ou "elle a qu’à faire attention… en plus elle touche les pièces avec les mains, j’y retournerai plus…"

Là évidemment y a un enjeu : 338.000 euros c’est une belle somme. Et dans ces cas-là t’as deux types de réactions. T’as ceux que j’appelle les bouillants, c’est ceux qui disent “moi j’les garde, alors là, il peut venir les chercher Macron, avec c’que j’paye d’impôts j’lui rendrai pas… Et Mc Kinsey ça a couté combien ? Et à Roland Garros, il gagne combien celui qui gagne ?", les rois du mélange… Les mêmes qui disent "celle-là dans mon lit elle s’ennuierait pas" en voyant une campagne de sensibilisation pour le cancer du sein.

A l’inverse t’as les timides, ceux qu’osent pas, qui disent "bah attend, si j’me fais attraper j’aurais l’air malin…". Ca c’est ceux qui ralentissent à 70 km/h dès qu’ils voient un radar sur l’autoroute… "On sait jamais, s’il est mal réglé…”, mais fais du vélo mon vieux…

Mais au-delà de ces réactions spontanées, je pense que cette info pose une vraie question philosophique, que je vais vous soumettre, même si j’ai bien conscience que sur la grille de France Inter, on est pas dans l’émission qui s’y prête le mieux...

Et la question est la suivante : est-ce que finalement, ne pas dire qu’on a reçu de l’argent par erreur, ce n’est pas tout simplement accepter l’erreur de l’autre ? Non mais c’est vrai, est-ce qu’on doit sans arrêt relever les erreurs des gens ? Est-ce qu’on vit pas dans une société déjà un peu trop tendue de la ficelle pour en rajouter ?

Parce que derrière l’erreur, y a une personne, et derrière cette personne y a une hiérarchie, qui prennent des mesures et sanctionnent, donc y a quelqu’un qui risque de perdre son job… Et est-ce qu’on pense à lui ?

Dans une société tellement à l’affût des scandales, des critiques faciles, peuplée d’individus qui ont l’air de ne jamais se tromper, rien dire finalement c’est préserver la personne responsable

En plus 338.000 euros c’est une grande somme pour l’homme mais une petite somme pour l’humanité, ça va… En 2015 c’est 6 milliards de dollars qui avaient été versés par erreur sur le compte d’un particulier à la Deutsch Bank… Là t’as de quoi faire un abandon de domicile… "Papa va acheter le journal, il revient…"

On a toujours tendance à s’inquiéter quand les montants sont élevés, parce qu’on est pas habitués, mais y a des gens qui parlent en millions tous les jours, et pour eux c’est rien. Ça tu le comprends quand tu bosses en entreprise, que tu transpires un peu en présentant une note de frais à 23 euros, pis qu’un jour t’apprends que ton chef mange pour 70 balles tous les midis.

