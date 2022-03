Aujourd'hui c'est Alexis qui décerne le titre de héros du jour à la place de Daniel Morin. Et l'heureux élu est un homme japonais qui se fait payer pour "accompagner" des gens qui n'ont pas d'amis...

Mon héros du jour aurait pu être une héroïne, une héroïne douce, blanche et humide. Une petite idée Leïla? Je parle de la neige, évidemment. La neige que nous n’attendions plus. Et comme le dit le célèbre dicton africain « neige en avril, c’est pas souvent ».

Mais la neige n’est pas le héros du jour. C’est juste une petite introduction pour ramasser un peu de droits d’auteur. Voilà, ça mange pas de pain mais ça permet d’en acheter…

J’ai trouvé l’astuce dans" Secrets de Chroniques", le livre de Daniel Morin, au chapitre 1 : "Comment faire du fric ?", et y a qu’un chapitre.

Donc la neige n’est pas le héros du jour.

Le héros du jour est un Japonais qui s’appelle Shoji Morimoto et qui selon le Washington Post est payé 3000 euros par mois pour accompagner des gens qui n’ont pas d’amis.

Oh dis-donc, pourquoi ai-je lu cet article ?

En fait Shoji, ou Shoj comme on l’appelle parfois, loue ses services d’accompagnant à des gens qui n’ont personne avec qui sortir ou aller à des rendez-vous, et qui ont honte de se retrouver seuls.

Alors il donne quelques exemples de missions qu’il a eues : y a notamment une dame qui venait de divorcer et qui a fait appel à lui pour l’accompagner dans son resto préféré, où elle avait l’habitude d’aller avec son ex-mari.

Oh l’ambiance… Il s’asseyait là… en face de moi… snif… Et on commandait à manger… et on mangeait…

Et lui qu’est ce qu’il fait quand il accompagne les gens ? Et bah rien du tout! Et c’est là que c’est un héros, parce qu’il le précise : sa prestation consiste à accompagner ses clients, mais pas à faire ami-ami avec eux, ni même à leur parler. C’est le meme de Bernie Sanders : on le met là et il regarde.

Parmi ses autres missions il a attendu un coureur sur la ligne d’arrivée d'un marathon, pour que le type puisse avoir quelqu’un à qui parler à l’arrivée. La tristesse du truc… Tu viens de courir 42 putain de km et pour t’accueillir y a un type que t’as payé et qui va même pas te parler… Autant s’acheter un chien non?

La société japonaise, je sais pas pourquoi mais elle m’a l’air d’avoir ses problèmes aussi.

Il a accompagné une personne qui consultait un spécialiste pour une crise hémorroïdaire aussi, et qui souhaitait être accompagnée pour l’analyse des radios - je vous jure c’est précisé dans l’article - en même temps… : c’est vrai que quand on a des hémorroïdes, une des préoccupations premières c’est qu’une personne qu’on ne connaît pas en profite aussi.

Et éventuellement qu’il puisse te passer de la crème. Quand tu manques de souplesse c’est pas évident...

