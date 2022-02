Ce matin, Alexis fait un point sur la "course" à la présidentielle. Le président Macron n'a toujours pas déclaré sa candidature et pendant ce temps là, les autres candidats attendent…

Bonjour’z à tous!

Ca va bien, vous allez bien?

Ca y’est on approche de la dernière ligne droite dans la “course” à la présidentielle… Mais il manque quelqu’un. Bah oui, il manque Macron. Il attend… On sait pas quoi mais il attend. Peut-être la fin du premier tour. Si ça se trouve il croit que c’est comme à la coupe du monde, quand t’es pays hôte t’es qualifié d’office, Macron c’est le Qatar… Là il suit la campagne comme les matchs de qualif, il a fait des paris, il attend.

J’ai vu le dernier sondage, 24% d’opinions favorables, il peut changer la moquette à l’Elysée, a priori il en profitera…

Apparemment il attendrait la fin de la crise en Ukraine… D’ailleurs il va voir Poutine cette semaine, tout seul… Si ça se trouve il va lui dire “tu sais Vladimir, moi ça me dérange pas que ça traîne un peu, j’ai une campagne en France mais j’ai pas envie…”, l’autre va lui dire "une campagne? C’est quoi une campagne?”. Je sais pas trop comment ça se passe au niveau du temps de parole des candidats mais si on décompte rien à Macron, il va avoir avec des jours de retard, à la fin c’est lui qui va présenter le JT. Ou les émissions politiques, avec Léa Salamé : "Emmanuel Macron, la fondation Abbé Pierre dresse un bilan sévère de votre quinquennat. Le logement des plus pauvres a-t-il été délaissé?”

Merci Léa, on passe maintenant aux questions économiques.

Alors pendant ce temps là les autres candidats attendent. Pécresse était dans les Ardennes ce week-end, elle est entrée dans une boulangerie. Il faisait froid, elle s’est mise au chaud, normal. Vu qu’elle était là elle a demandé quelle était la recette du bon pain au boulanger, il a répondu “le pétrissage”… Voilà. J’ai lu ça dans Le Monde, éditions abonnés… Ca fait plaisir de payer pour ça tiens.

J’ai lu que Jadot s’était lancé sur twitch aussi, et il a dit qu’étant jeune il avait un poster de Dominique Rocheteau dans sa chambre et qu’il roulait sur une mobylette trafiquée. Ca je l’ai lu sur le site de France Inter. Mais gratuitement. Comme quoi, les infos, les importantes, sur cette radio, on les rend accessibles au plus grand nombre.

Le Pen a dit que Zemmour était entouré de quelques nazis aussi. Moi je sais pas comment on reconnaît un nazi en 2022. D’ailleurs, elle non plus elle savait pas avant, quand on disait qu’il y en avait dans son propre parti. Mais maintenant elle sait, bizarre…

