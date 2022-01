Ce matin, Alexis fait le bilan après 2ans passés avec le Covid...

Bonjourz à tous,

Ça va bien vous allez bien?

Janvier 2020 - janvier 2022, ça fait deux ans maintenant que le Covid a fait son apparition en France.

On en a fait du chemin avec lui hein… C’est un peu une relation de couple ce qu’on vit là…

Au début on a eu du mal à le cerner, on savait pas ce qu’il voulait, on connaissait pas ses origines : parents pangolins ou chauve-souris? Erreur humaine dans un labo? Les premiers mois il a joué le type mystérieux… El misterioso…

On connaissait déjà la famille corona, via des cousins qui avaient fait parler d’eux, mais lui il avait des accès de violence encore plus forts, enfance difficile sans doute… Harcèlement à l’école des virus peut-être.

Pourtant au début on l’a un peu snobé, on a dit « il a fait des dégâts en Chine et en Italie mais il en fera pas chez nous, il aime les pâtes, pas la raclette, nous faut qu’on continue à sortir, aller au théâtre, faire comme si de rien n’était… Le nuage de Tchernobyl s’était bien arrêté à la frontière, pourquoi il passerait, lui?

On a quand même arrêté les papouilles en public, pour pas le provoquer,

On a fermé les frontières aussi, mais il est passé par la fenêtre, et il a fini par arriver. On avait été un peu arrogants, c’est vrai, alors on s’est masqué, pour se cacher un peu.

Il s’en est pris aux familles, aux plus faibles d’abord, puis à tout le monde. Il attendait en bas de chez nous, tel un psychopathe caché dans l’ombre… Alors on a fait la tortue, on a arrêté la bamboche, on s’est enfermés, avec des stocks énormes de papier toilette - soudain l’expression se faire chier a pris tout son sens - on s’est auto-autorisés à sortir, ceux qui ne faisaient jamais de sport ont soudain eu envie d’aller courir, ceux qui avaient un chien ont fait des jaloux, on a passé nos courses au vinaigre blanc, on a fait des gâteaux pour nous occuper, des apéros zoom et des enfants pour les plus chauds, à la télé Cyril Lignac a cuisiné 24h/24 pendant deux mois…

Les gens tombaient par centaines et lui il disait « c’est génial, c’est croquant ».

On a découvert ce qui était essentiel et non essentiel. Essentiel, les colis Amazon, pas essentiel, assister à l’enterrement d’un frère, d’une sœur ou d’une mère.

Paradoxalement on a commencé à l’apprécier, parce qu’il était méchant mais pas que, grâce à lui on prenait conscience que nos modes de vie n’étaient pas compatibles avec la vie, tout simplement. On le savait déjà mais tant que ça tenait…

