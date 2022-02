Il y a quelques jours, Alexis a pris le train pour se rendre à Béziers, où il jouait. Et à son grand désespoir, il est de nouveau tombé sur un voisinage bruyant. Il nous raconte…

Bonjour z à tous!

Y a quelques jours j’ai pris le train pour aller à Béziers. J’y vais de temps en temps à Béziers, j’aime bien la mentalité.

Non, j’y étais jamais allé, mais j’allais jouer à côté, dans un village qui s’appelle Laurens. Je le mentionne parce que j’ai très bien mangé.

Alors au menu y avait notamment une petite entrée de légumes en verrine, que j’ai bien aimée. C’est toujours sympa les verrines, tout de suite t’as l’impression que c’est fin… Quand j’ai rien à manger chez moi je mets du maïs dans une flûte à champagne, j’suis là “dis-donc, on se refuse rien”.

Donc j’étais dans le train, dans la voiture numéro 1, celle qui est à 500 mètres du quai quand tu pars. Si t’arrives deux minutes avant le départ du train, jamais tu l'atteins cette voiture… Tu cours connement là, en regardant les numéros de chaque voiture, comme si soudain ça allait passer de 8 à 2 quoi.

Et c’était mon cas, j’étais en retard donc j’ai fini par monter dans la 9 et à chaque arrêt je sortais en courant pour avancer d’une voiture… On aurait dit un type qui fait que des 1 aux petits chevaux.

J’aurais pu rester dans la 9, mais c’était une seconde classe, la lose - dixit le mec qui voyage en Ouigo quand c’est lui qui paye.

Bref. Je rejoins mon siège en voiture 1 mais derrière moi y a une dame, avec des grosses lunettes de soleil genre la sudiste quoi. Et cette dame marmonne, elle n’arrête pas de marmonner,

Moi j’ai une certaine tolérance aux bruits de bouche et aux ronflements, parce que j’en fais, mais les gens qui marmonnent ça m'énerve… Je comprends pas qu’on puisse dépenser autant d’énergie à prononcer des phrases incompréhensibles… Donc ça monte, je commence à soupirer, j’fais du bruit avec la tablette, j’fais des petits “rrr”, j’m’agite. Et les autres passagers, ils sont là ils font rien…

