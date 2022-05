Total a un nouveau projet en Ouganda, à savoir la construction d’un immense oléoduc. Le projet semble faire l'unanimité. Alexis nous explique.

Bonjour z à tous,

Ca va les vedettes ?

C’est marrant la vie parfois : la semaine dernière Guillermo a dit qu’il était suivi sur Instagram par Thomas Pesquet, et il se trouve que moi aussi j’ai une petite histoire à vous raconter avec une personnalité.

Vous savez qui était dans ma salle l’autre jour à Bruxelles ? Je dois avouer qu’au départ j’ai pas osé en parler parce que j’me suis dit que ça ferait pas un sujet de chronique, mais si Guillermo l’a fait, ça veut dire qu’on peut en fait. Remarque y en a bien qui font des chroniques en chantant...

Donc dans la salle, à mon spectacle à moi, j’avais… Nicolas. Nicolas de "Hélène et les garçons".

Vous vous y attendiez ? Non… Haaaaa !!! J’en étais sûr. Nicolas d’"Hélène et les garçons". Attendez, ce gars là c’était le Brad Pitt français dans les années 90. Pour les 11-14 ans. Lui et Cricri d’amour, c’était l’hystérie.

Et il était là. Il avait même payé sa place. Alors que tu dis “j’suis Nicolas d’Hélène et les garçons”, tu payes plus rien, t’es invité partout, t’as la vie de Nagui.

T’es à la piscine, tu demandes du pop corn, on t’amène du pop corn. Avec une paille même si tu veux.

Bon je dois dire qu’au début je l’avais pas reconnu. Pourtant il était au premier rang. Mais il a vieilli, pas mal vieilli mais un peu, comme tout le monde…

"Hélène et les garçons" j’ai regardé, c’était y a 30 ans. D’ailleurs Hélène elle s’appelle Monique aujourd’hui (Monique Roule).

J’ai su qu’il était dans la salle après le spectacle, parce qu’il m’a écrit sur Instagram. Quand j’ai vu ça j’ai dit "wow, Nicolas d’"Hélène et les garçons… Incroyable…" Je sais pas c’qui m’a pris, comme si j’étais fan. Il m’a pas répondu.

Guillermo a dit l’autre jour que c’était très flatteur de savoir qu’une personne pour qui t’as de l’admiration te porte de l’intérêt… Bon bah ça je peux pas l’affirmer du coup. Quand même… On vit des moments forts parfois quand on fait c’métier. Un jour Bigflo de Bigflo et Oli m’a parlé sur instagram. Il m’a dit “j’adore ce que tu fais”. J’lui ai répondu : de rien, pis après y a eu un silence, donc j’ai dit “excuse-moi, dans Bigflo et Oli, physiquement tu es lequel ?” Parce que je les confonds toujours… Il m’a bloqué.

Elles sont pas faciles les vedettes. Y a deux ans j’avais joué mon spectacle devant Isabelle Carré, en fait c’était pas elle.

La semaine suivante j’avais fait une chronique devant elle dans laquelle je racontais que j’avais été intimidée de la voir à mon spectacle, et pendant la chronique elle disait “non non, c’était pas moi”… Vous croyez qu’elle aurait pas pu dire que c’était elle, au lieu d’me savonner la planche ?? Moi ça m’arrive que les gens me disent “c’est pas toi que j’ai vu hier à la gare de Clermont ?” J’y ai jamais mis les pieds à Clermont, mais j’ai dit “si, si c’était moi… Bien vu !”. Ca coûte quoi d’être sympa ?

Sinon j’ai un vrai sujet, moi.

Depuis quelques semaine y a pas mal d’articles qui sortent sur un nouveau projet de Total en Ouganda, à savoir la construction d’un immense oléoduc, et apparemment, d’après ce que j’ai lu, y a une espèce d’unanimité pour dire que c’est un beau projet pour Total, mais un projet moyen pour l’humanité.

D’ailleurs ça pourrait devenir le nouveau slogan de Total ça : à chaque fois que l’entreprise arrive dans un pays avec ses tractopelles, boum boum, deux piquets dans le sol, une banderole “Un beau projet pour Total, un projet moyen pour l’humanité”.

