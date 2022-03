Des militaires russes ont révélé leurs positions à cause de Tinder... Pour se réconforter de ces années pas fo-folles que nous vivons, Alexis nous donne une recette de crêpe...

Bonjour z à tous!

Ça va bien, vous allez bien?

Bonjour Monsieur Mariotte,

Bon, moi j’vais pas tarder à retourner au Mexique hein… Non mais j’étais rentré en Europe il y a 6 ans parce que c’était chaud là-bas, à cause des kidnappings, des demandes de rançon, des assassinats, des embouteillages… Mais maintenant c’est chaud ici, j’en suis à me demander si j’y suis pas pour quelque chose.

J’vais y retourner, j’vais rouvrir ma crêperie à Mexico… J’dirai aux gens “j’ai pris une pause mais ça va mieux! C’était les tacos qui m’avaient un peu barbouillé… Mais là j’ramène une collec' de slips et une valise de Smecta, ça devrait aller”.

Bon après j’vous fais une confession: elle marchait pas très bien ma crêperie, mais en fait c’est parce que j’avais pas la bonne recette, il manquait un truc dans la pâte… Les oeufs, c’est ça qui manquait, j’me disais bien elles sèchent vite, on dirait des grandes hosties…

Et ça je l’ai compris grâce à vous monsieur Mariotte, en tombant sur la recette de crêpes dans votre livre, page 51.

Et si ça vous dérange pas je vais la partager avec les auditeurs, parce que c’est vraiment une bonne recette. Alors pour faire les crêpes de Laurent Mariotte messieurs dames, il faut:

- faire fondre 40 grammes de beurre doux dans une casserole pour lui donner une couleur noisette. Alors moi ça m’a plutôt donné une couleur charbon actif… Vous auriez pu préciser qu’il fallait laver la casserole avant. J’avais fait des lentilles, super

- ensuite: mélanger 75 gr de farine T55 et 50 gr de farine de sarrasin. Bon, moi j’avais ni l’une ni l’autre et le Franprix était fermé, mais j’avais de la maïzena, du coup j’ai mis ça…

Bah ça a rattrapé la couleur du beurre, enfin il est devenu gris.

- ensuite faut ajouter un demi-litre de lait et 3 gros oeufs. Ça j’avais.

- et laisser reposer 30 minutes au frigo. Bon, moi je laisse à l’air libre dans ces cas-là, parce que j’ai pas de chauffage

Et bah elles sont pas mal hein, regardez voilà: elles sont là!

Je sais, c’est pas très radiophonique mais le dimanche j’écoute "On va déguster" et on les entend se taper des gueuletons à l’antenne donc j’me suis dit “vas-y, te retiens pas”

