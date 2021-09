Ce weekend, Alexis est allé à la fête de rentrée de France Inter

Et bonjour à tous,

Ça va bien, vous allez bien?

Vendredi dernier c’était la fête de rentrée de France Inter et j’y suis allé, parce que j’adore les fêtes d’entreprise. Les fêtes d’entreprise c’est les seuls moments où tu croises des collègues que tu connais à peine, qui bossent pas dans ton service mais qui viennent te dire des trucs du genre “- eh… écoute-moi… écoute-moi bien : ton potentiel il est pas exploité dans cette entreprise…

- Ah bon?

- Ouais, il est pas exploité, mais tu sais quoi? Moi je crois en toi… c’est quoi ton prénom déjà? "

Alors à part Daniel et moi-même y’avait aucun représentant de La Bande Originale. Tu parles d’une bande… Dans l’équipe de Philippe Bertrand ils étaient là tous les deux : Philippe et Bertrand.

Remarquez, moi aussi j’ai failli rater la soirée, parce que c’était sur une péniche, sous le Pont-Neuf et j’avais plus de batterie dans mon GSM, donc pas de GPS. Et moi je connaissais pas le Pont neuf. En arrivant ici, j’ai pas appris le nom des ponts… pour moi le Pont-Neuf c’était un pont neuf. Un pont moderne quoi… Donc j’commence à chercher, j’vois pas de pont moderne, je suis sur mon vélo, j’ai faim, j’pense aux p'tits fours, j’me dis, ils vont remballer avant qu’j’arrive… A un moment donné je vois un panneau Ivry-sur-Seine, là je sens que je suis froid, je fais demi-tour et je refais tout à l’envers : Seine-sur-Ivry, bibliothèque Mitterrand François, île de la Téci... Au bout d’une heure j’arrête un monsieur j’lui dis “excusez-moi monsieur, je cherche le Pont-Neuf”, il me dit :

“- Sorry, I’m english.

- oh! English… Ok, ok. Excusey-moi... je cherche le Pont-Neuf.”

Il a pas compris…

En fait, le Pont-neuf, c’est le plus vieux pont de Paris. Tu m’étonnes que je le trouvais pas… Et pour info, ça s’appelle le Pont-Neuf parce que c’est le premier pont de Paris construit sans habitations sur le pont. Parce qu’avant y avait des gens qui vivaient sur les ponts, alors que maintenant ils vivent dessous, c’est le progrès!

Bref, j’arrive avec deux heures de retard, heureusement la péniche naviguait pas, y’avait pas de vent. J’embarque, sur qui je tombe à l’entrée? Léa Salamé. Elle m’a dit la même chose que l’année dernière : “tout ce qu’est livraison c’est au premier étage monsieur”. Ensuite j’suis allé au bar, y’avait des bouteilles de champagne dans des seaux. J’ai demandé une coupe, on m’a demandé 10 euros… j’ai demandé de l’eau. L’argent de vos impôts ne paye pas notre champagne messieurs-dames, sachez-le. En revanche, y’avait des toasts de caviar, dé-li-cieux!

Après j’me retourne, j’tombe sur qui? Laurence Bloch, la patronne de France Inter. Qu’est ce qu’elle est gentille cette dame… c’est sans doute une des personnes que je préfère au monde. Et puis je la trouve vraiment en forme pour son âge. J’lui ai dit d’ailleurs… Elle, elle m’a dit “on est contents de vous avoir à l’antenne, c’est bien c’que vous faites”. Moi j’étais là “Ah bon? Merci, je savais pas que ça vous plaisait…” Et là, elle me regarde et elle me dit “Aymeric, si on vous aimait pas vous seriez plus là”.

