Le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté la victoire à l'Eurovision et Alexis trouve dommage que toute sa vie on s’en souvienne comme du groupe qui a gagné l’Eurovision parce que son pays était en guerre, alors qu'il méritait sa victoire.

Bonjour z à tous,

Ca va les Cannoises ?

Samedi soir mais c’était l’Eurovision à la télé. Et j’ai regardé. J’vous dis pourquoi ou pas ? Allez j’vous l’dis. J’avais une gastro.

J’ai hésité avec "Échappées Belles en Ardèche", avec Jérôme Pitorin. Mais j’l’avais déjà vu. Il va dans les villages, il parle à des gens, il leur dit : "est-ce qu’on vit bien en Ardèche ?" Les gens répondent : "Oh oui, on vit pas mal… En Ardèche, on est moins stressés qu’à Paris…" Après il va voir des enfants à la sortie d’un collège, il leur dit : "pensez-vous rester en Ardèche quand vous serez grands ?", "Oh pour sûr, on est moins stressés qu’à Paris.".

52 minutes comme ça, des poncifs… J’avais trouvé ça un peu long.

Donc Eurovision. C’est marrant l’Eurovision, c’est un genre de Taratata avec un énorme budget, mais une direction artistique un peu à chier.

Et l’Eurovision c’est censé créer un sentiment d’appartenance européen, mais personnellement j’trouve qu’il y a rien qui nous rappelle plus qu’on a vraiment que dalle en commun avec les Moldaves ou les Polonais que l’Eurovision. En plus on comprend rien à leurs langues, mais apparemment on est quand même en mesure de juger leurs chansons.

De toute façon, il est tellement conceptuel ce concours que si une chanson à l’air sympa, tu peux être à peu près sûr qu’elle gagnera pas. Une bonne chanson à l’Eurovision ça conjugue trois choses essentielles : 1 - tu n’as pas envie de l’écouter deux fois, 2 - tu l’écoutes même pas une fois et 3 - les costumes font mal aux yeux. C’est les trois critères déterminants.

Et cette année qui a gagné ? l’Ukraine.

Alors les gens disent qu’ils ont gagné grâce à la guerre… C’est faux, ils ont gagné à la loyale ! Je l’ai vue et écoutée en direct la chanson : elle répondait parfaitement aux critères énoncés précédemment.

Leur chanson c’était un mélange entre du hip-hop et des polyphonies corses dans des costumes de bergers péruviens: La Fouine et I Muvrini en duo dans le désert d’Uyuni. Un concept taillé pour gagner l’Eurovision.

Et j’trouve ça un peu méprisant de réduire la performance des Ukrainiens à ce qui se passe dans leur pays.

Imaginez un enfant qui participe à un concours du déguisement le plus laid pour Halloween, il gagne, il est content, mais à la fin on lui dit “c’est parce que tes parents sont morts qu’on a voté pour toi…". Le traumatisme !

Et bah le groupe Kalush Orchestra, toute sa vie il va devoir vivre avec ça. Toute sa vie on va s’en souvenir comme du groupe qui a gagné l’Eurovision parce que son pays était en guerre, alors qu’il méritait sa victoire.

Voilà.

Après on le sait que c’est très politique l’Eurovision. L’année dernière Brexit, Angleterre 0 point. Hasard ou coïncidence? En fait l’Eurovision c’est de la diplomatie passive-agressive pour dire bon courage à certains pays, et "vous faites chier" à d’autres.

Remarque, autant que ça serve à ça puisque c’est très subjectif de juger des chansons, surtout celles de l'Eurovision.

Les chansons de l’Eurovision c’est un peu comme les robes sur les marchés. On se dit ça doit plaire à des gens, mais on sait pas à qui. Vous avez déjà vu des femmes acheter des robes sur un marché ? Jamais. J’ai observé : jamais j’ai vu de transaction. Les femmes elles regardent les robes hein, elles s’approchent, elles passent la main dessous, elles touchent le tissu, pis finalement elles disent : “en fait non, elles sont moches, allons acheter des poireaux".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !