Alexis, dans un bar où il a ses habitudes, a surpris une animatrice de réunion d'entreprise en visioconférence et ça lui a inspiré sa chronique du jour...

Hier après-midi, je travaillais dans un bar où j’ai mes petites habitudes, à savoir une carafe d’eau, et à deux tables de moi y avait une fille qui était en pleine visioconférence avec ses collègues… Et j’entendais tout puisqu’elle avait dû oublier ses écouteurs… Ou alors elle voulait nous en faire profiter, par altruisme, c’est possible aussi.

Donc j’étais là pour un petit café et je jouissais gratuitement du bonheur d’entendre le bruit de fond d’une réunion sur zoom, sympa, pile au moment où je cherchais un sujet de chronique ! Ca tombait bien…

Alors ça avait l’air d’être une réunion d’intégration de nouveaux collègues étrangers au sein d’une entreprise française. J'écoutais pas hein, j’ai juste un peu tendu l’oreille…

Et donc l’animatrice lance la réunion par un tour de table, en demandant à chacun des participants de se présenter et de dire le mot utilisé dans sa langue maternelle pour dire bonjour.

Donc le premier commence et il dit “my name is Fernando, in Portugal, we say hola” et tout le monde “hola Fernando…”, on aurait dit un cours de langue en CE2 . Et l’animatrice dit “OK, amazing Fernando…”

Amazing… y a des gens qui ont une capacité à s’enthousiasmer que j’envie… le type a juste dit son prénom et bonjour dans sa langue, c’est pas du tout amazing. Et elle passe au suivant en disant “and what about you? ”, alors l’autre il répond “my name is Pablo and in Spain, we also say hola”. Et l’animatrice “oh… you use the same word in Spain and Portugal ! This is funny !”Dans ma tête j’me disais : mais si elle trouve ça “funny”, faut pas lui faire tourner le poppers en soirée à elle, parce qu’elle va partir loin…

Et donc le tour de table continuait, l’animatrice plaçait des "amazing" partout et je voyais la fille dans le bar se décomposer sur sa chaise, en anticipant le moment où elle allait devoir prendre la parole à son tour devant les clients du bar pour dire “in France, we say bonjour”, alors qu’en France on dit pas bonjour en vrai, on dit 'onjour…

Et ça a duré une bonne demi-heure comme ça, avec des petits jeux d’intégration un peu infantilisants par écrans interposés, et je lisais dans le regard de la fille le poids de l’ennui et du mal-être… Et à la fin de la réunion, après avoir dit au revoir à tout le monde, en souriant, elle ferme son ordi, et elle se met à pleurer. C’est venu d’un coup, comme ça …

