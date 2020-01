Quand le numero un mondial de l'avis consommateur en ligne s'associe au plus célébre guide gastronomique. Officiellement c'est pour offrir plus de conseils aux clients.. Officieusement il pourrait y avoir derriere tout cela une affaire de gros sous.

Michelin et Trip advisor s’associent pour permettre aux touristes de mieux choisir les hôtels et restaurants. © Radio France / Philippe Lefebvre

Les 14.000 restaurants sélectionnés par les inspecteurs du guide Michelin dans le monde entier sont désormais identifiables sur le site de Tripadvisor et réservables sur LaFourchette.

Le premier guide gastronomique international s'associe ainsi au site web américain qui publie avis et conseils émanant de consommateurs, et sa filiale LaFourchette, leader mondial de réservation de restaurants en ligne, qui offre souvent des promotions. "Ce partenariat offre une visibilité sans précédent aux établissements référencés dans le guide Michelin à travers le monde", a souligné Scott Clark, membre du comité exécutif du groupe industriel. Cela devrait surtout permettre au guide Michelin de compenser la baisse des ventes de l'édition papier et de toucher une partie des commissions versées par les restaurateurs à LaFourchette à chaque réservation via le site internet (LaFourchette, présent dans 22 pays, compte 30 millions de visiteurs par mois).

Sur une plateforme , les recommandations des inspecteurs du guide Michelin vont être publiées à côtés des commentaires de consommateurs, jusqu'ici très peu appréciés par la bible gastronomique. "On s'adapte à une réalité", a souligné Gwendal Poullennec, le patron du Michelin en soulignant que l'accord permettrait de promouvoir l'expertise du guide "auprès des publics plus larges".

"Les clients aujourd'hui pour finaliser une réservation vont consulter différentes sources et ce partenariat permet de mettre sur une seule plateforme à la fois le meilleur des recommandations indépendantes et professionnelles des inspecteurs anonymes du Michelin, avec un accès facilité aux avis de consommateurs", a-t-il ajouté.

Pour Michelin c'est une bonne affaire en matière de visibilité puisque TripAdvisor présente chaque mois plus de 830 millions d'avis publiés et 8,6 millions d'hébergements, restaurants, expériences etc. Mais pour le géant américain de l'avis en ligne c'est aussi un partenariat hautement stratégique car, confronté depuis de nombreuses années à des polémiques sur les avis publiés, il va profiter du sérieux et de la réputation du guide rouge.