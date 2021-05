rivières, cascades, ou lacs ont attiré de nombreux touristes l'été dernier; Cette année la baignade sauvage pourrait bien être une des activités phare de l'été à condition de rester très prudent.

Baignade : le retour à la vie sauvage © Getty / FernandoPodolski

C’est sans doute l’un des effets de la crise sanitaire, les touristes qui avaient préféré l’été dernier la campagne et la montagne plutôt que les bords de mer ont pu découvrir qu’ils pouvaient aussi trouver des lieux de baignade agréables et originaux dans les terres.

Mais pour Daniel Start, auteur et éditeur anglais ce n’était pas véritablement une surprise puisqu’il avait déjà publié en 2013 son premier guide des sites de baignades sauvages dans l’hexagone. Mais cette fois il a décidé d’aller beaucoup plus loin en proposant 1000 lieux différents qu’il a tous testé, répertorié et photographié. En le suivant pas à pas ou brasse après brasse ou découvre un autre visage de la France, celui des lacs des rivières et des cascades. Des bassins de l’Aube aux lacs de montagne des Pyrénées en passant par les spectaculaires rochers des rives de la Dordogne.

Bref après avoir lu cet ouvrage vous n’aurez plus qu’une envie : vous baigner même si l’eau y est généralement beaucoup plus fraiche qu’en mer. Mais attention la baignade sauvage n’est pas sans risque car nombre de sites ne font l’objet d’aucune surveillance. Donc prudence et d’ailleurs l’auteur nous délivre de très précieux conseils pour éviter les incidents ou les accidents, des conseils qui relèvent la plupart du temps du simple bon sens ainsi : ne vous baignez jamais seul, prenez garde à la fraicheur de l’eau qui peut diminuer vos capacités physiques, ne sautez jamais d’un rocher sans avoir vérifié auparavant la profondeur de l’eau et plus étonnant n’utilisez jamais de crème solaire avant la baignade car certaines peuvent polluer les rivières.

Mais que cela ne vous empêche pas découvrir à votre tour les joies de la baignade sauvage car certaines études médicales auraient démonté les bienfaits de celle-ci pour la fonction immunitaire, le bien-être et la santé mentale. Tout ce dont nous avons besoin en ce moment.

Baignades sauvages en France Daniel Start éditions Ouest France