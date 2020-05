Cette semaine Thierry Breton le commissaire européen au marché intérieur souhaitait une réouverture rapide et harmonisée des destinations européennes. Mais reste à savoir si les compagnies aériennes seront prêtes à transporter les touristes ?

Photo d'archive prise le 30 avril 2020 montre des avions d'Air France stationnés sur le tarmac de l'aéroport Paris Charles de Gaulle à Roissy. © AFP / BERTRAND GUAY

Pour le moment quand on évoque le transport aérien, on pense plutôt aux parking géants qui ont été mis en place dans l’urgence pour recevoir les avions qui, covid-19 oblige, ne volent plus. Ainsi une centaine d’avions sont stockés à Roissy Charles de Gaulle, 90 le sont à Orly et quelques dizaines d’autres ont trouvé de la place sur les aéroports de Vatry dans la Marne et de Châteauroux dans l’Indre ou l’on peut voir notamment les airbus A380 de British Airways.



Mais les riverains des aéroports ont pu s’en rendre compte, il ne s’agit pas de parking silencieux car explique Xavier Tytelman spécialiste en sécurité aérienne régulièrement les avions sont remis en route. « On teste la climatisation, les circuits hydrauliques, les moteurs et on peut même faire rouler les avions pour éviter que les pneumatiques ne s’abiment ». Tous ces tests permettent selon ce spécialiste de remettre en service commercial, avec des passagers, ces avions en deux à trois jours.

Cela peut même aller beaucoup plus vite explique Jean François Dominiak le pdg de la compagnie française Asl Airlines. Ainsi on a pu voir des avions reprendre du service en 12 heures pour aller récupérer des français bloqués loin de l’hexagone.

Mais bien avidement ce que souhaitent tous les dirigeants de compagnies aériennes c’est bien entendu de pouvoir faire voler à nouveau leurs avions. Mais bien malin qui pourrait dire quand cette reprise aura lieu et comme le disent les pilotes dans le domaine c’est encore du pilotage à vue.