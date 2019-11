À pied, en vélo, ou même en vélomoteur redécouvrez la France le temps d'un week-end.

Amélie Deloffre auteure de "2 jours pour vivre" (Gallimard) © Amélie Deloffre

Régulièrement dans cette chronique, je vous parle de city break, de ces voyages le temps d'un week-end dans une ville généralement une capitale européenne...

Mais pour une fois, je vous propose de ne pas partir très loin et de dépenser assez peu d'argent puisqu'il s'agit de rester en France et de se préparer un petit circuit sur 2 jours (parfois 3...) si on ajoute une journée de RTT histoire de redécouvrir l'hexagone autrement d'autant plus que vous choisirez la plupart du temps de vous balader en vélo... à pied ou même encore... on y reviendra en utilisant des moyens de transport plutôt... retro.

C’est ce que l’on appelle le concept des micros aventures. Et dans ce domaine il y a un livre référence : c'est "2 jours pour Vivre" d’Amélie Deloffre (Gallimard).

Cet ouvrage n’est surtout pas un guide touristique. C'est un livre qui vous donne envie de partir en vous proposant des trucs et des astuces du genre comment passer une nuit dans une cabane au fin fond du Vercors ou encore où louer des vieilles mobylettes des années 60... des moto bécanes bleues par exemple pour vous lancer sur les routes du parc naturel du Pilat.

Et puis ce qui est important dans la micro aventure - qui peut se faire en solitaire, à deux ou avec une bande de copains - c'est que vous allez redécouvrir la France et ses paysages. Et là vous allez avoir des surprises : par exemple Amélie Deloffre nous propose une photo d'un paysage qui fait penser au Caucase ou à la Géorgie... Mais non il s'agit d’un petit coin du pays basque.

Et attention 2 jours pour vivre donne vite la bougeotte... mais à petite vitesse.

Philippe Lefebvre