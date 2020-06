Elus locaux ou professionnels du tourisme multiplient les « petits cadeaux » pour attirer les touristes.

Comment retenir les touristes ? C'est le défi de l'été pour les professionnels du tourisme. © Radio France / Philippe Lefebvre

Comment attirer les 9 millions de vacanciers français qui chaque été partent en vacances à l’étranger et qui pourraient, cette année, décider de rester dans l’hexagone ?

Pour y parvenir les élus locaux et les professionnels du tourisme mettent en place de nombreuses opérations de promotion qui dans certains cas feront faire des économies aux futurs vacanciers.



Pour trois nuitées réservées, Cannes offre la quatrième nuit aux touristes cet été. © Radio France / Philippe Lefebvre

Ce sera le cas à Cannes ou on propose rien moins que d’offrir une quatrième nuit gratuite aux touristes qui auront réservé au moins trois nuit directement dans les hôtels de la cité du cinéma.

En Charente et Charente maritime, on incite aussi les touristes à consommer local et s’ils présentent une facture d’hébergement pour deux nuits, une facture de restaurant et des tickets pour une attraction ou une visite culturelle et bien les offices du tourismes rembourseront aux vacanciers 100 euros. Toutefois pour en profiter il faudra auparavant s’inscrire sur le site internet du comité du tourisme des Charentes.

Enfin d’autres vont jouer la carte de l’assurance sécurité. A Lacanau dans le Medoc-Atlantique deux cavalières patrouilleront sur les 16 km de plages pour sensibiliser les estivants aux gestes barrières et à Noirmoutier une dizaines de jeunes Noirmoutrains devraient eux aussi partir à la rencontre des touristes pour leur proposer du gel hydroalcollique ou des masques dans les rues commerçantes.

Si on veut que les touristes viennent il ne faudra pas leur faire peur »

Explique Yann Balat le nouveau maire qui espère bien voir cette année des touristes qui découvriront pour la première fois Noirmoutier.