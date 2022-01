Accompagner les malades du covid, c’est la nouvelle offre de plusieurs stations thermales. Des cures qui pourraient également avoir un effet bénéfique… pour le tourisme.

à Moliotg les bains on recevra les patients dés mars prochain © chaine thermale du soleil bruno fert

Durant l’été 2020 à Jonzac, petite station thermale de Charente Maritime on avait timidement envisagé de proposer un programme de cure à destination des malades du covid. Logique dans une station ou l’on soigne notamment les voies respiratoires.

Mais cette fois l’idée dépasse, et de loin, les limites charentaises puisque deux et bientôt trois stations devraient proposer dès la réouverture des instituts thermaux en mars prochain des « cures post-covid ».

Il ne s’agira toutefois pas d’une cure de 18 jours prise en charge pas l’assurance maladie mais plutôt d’un programme plus court de 6 à 12 jours portant notamment sur la respiration et la perte du gout ou de l’odorat. Pour le moment ces cures post covid ne sont pas prises en charge mais des discutions ont lieu entre les groupes d’instituts thermaux et l’assurance maladie sur ce point.

Pour le moment deux groupes vont proposer ce type de cure Valvital à Enghien les bains près de Paris et La Chaine Thermale du Soleil à Molitg les bains dans les Pyrénées Orientales.

Des retombés significatives pour le tourisme

Même si pendant de nombreuses années il a été impossible d’associer thermalisme et tourisme aujourd’hui force est de constater que le destin des deux activités est lié. En effet ¾ des stations thermales sont des localités de moins de 5000 habitants qui vivent directement des cures. Et si le secteur des cures thermales génèrent un volume d’affaire annuel de 900 millions d’euros (hors période covid) il rapporte aussi 690 millions d’euros aux entreprises du secteur du tourisme dont pratiquement la moitié pour les seuls hébergeurs (hôtels, chambres d’hôtes, gites, locations…).