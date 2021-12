Profitez des marchés de Noël pour découvrir une Alsace plus discrète et plus authentique loin de la foule. C’est aussi l’occasion de découvrir des produits "made in alsace"

Obernai un marché de Noël qui cultive le "made in Alsace" © Radio France / philippe lefebvre

Obernai est une ville plutôt discrète même si jadis son nom fut donné à une marque de bière. La bière justement c’est aujourd’hui la fierté de cette localité de 11 000 habitants car comme le fait remarquer François Baly le directeur de l’hôtel La Diligence « une bière sur trois consommée en France provient de l’usine, aujourd’hui propriété d’un groupe danois, située à la périphérie de la ville.

Mais, Obernai a bien plus à offrir aux visiteurs en transit entre Strasbourg et Colmar. Il y a tout d’abord son patrimoine, le centre ancien admirablement préservé, l’église Saint Pierre et Paul qui abrite en ce moment une exposition sur les crèches africaines et enfin le monument qui surplombe la ville à la mémoire des habitants d’Obernai enrôlés de force dans l’armée allemande durant la seconde guerre mondiale, ceux que l’on appelle aujourd’hui encore : « les malgré nous ».

à Obernai le père noël a son bureau et reçoit les enfants © Radio France / philippe lefebvre

Revenons toutefois au motif premier de la visite : le marché de Noël. Ici nous sommes très loin du supermarché à ciel ouvert de la capitale alsacienne. Une quarantaine de chalets tout au plus. Et tout ce que l’on vous proposera sera « made in Alsace ». C’est le cas par exemple de Christian Ruch qui propose un sel végétal lointain parent de la choucroute et qui permet avec des légumes hachés menu et passé en saumure de saler vos plats naturellement. Non loin de la vous trouverez dans un autre chalet Jean Pierre Ulrich, un producteur de myrtilles , qui propose un vin chaud sans alcool à base simplement du jus des petites baies. Mais bien sur les puristes pourront découvrir l’incontournable vin chaud. Mais attention ici il est élaboré avec… du vin blanc. Et pour aller avec cette dégustation rien de mieux que des Bredele, les petits gâteaux sablés qu’élabore notamment le boulanger Ludovic Schibler dans sa boutique. Précisons que les prix pratiqués à Obernai sont plus que raisonnables.

pour découvrir les producteurs, le port du masque est obligatoire © Radio France / philippe lefebvre

Mais un marché de Noël, c’est aussi une ambiance particulière et ça c’est l’affaire d’Etienne Brandt, un homme attachant à la fois guide de montagne et conteur qui chaque weekend déambule dans les rues de la ville avec un compère musicien et surtout Albert un petit sapin qui voudrait bien être invité dans une famille d’ici. Son objectif est double : nous faire rêver et aussi nous faire chanter ainsi comme dans les années 30 Etienne Brandt vous offre un petit livret de paroles de chansons qu’il vous invite à reprendre avec lui.

crèche africaine dans l'église saint Paul saint Pierre © Radio France / philippe lefebvre

Enfin à l’heure où le marché éteindra ses lumières vous pourrez prendre un peu de repos à l’hôtel de la diligence dont les travaux viennent de s’achever. L’établissement propose notamment des chambres spacieuses avec vue imprenable sur le marché de Noël et le mont sainte Odile. Et cote restaurants la encore vous aurez l’embarras du choix entre des petites Winstub pour y déguster de la cuisine traditionnelle ou revisitée comme à « la stub des gourmets » et des restaurants plus traditionnels dont un établissement distingué par une étoile au guide Michelin.