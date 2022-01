Après avoir connu une fréquentation record durant les fêtes de fin d'année la station pyrénéenne se prépare à afficher complet durant les vacances de février.

La station-village de Saint Lary © OT Saint Lary

Dans la station village de Saint Lary Soulan les professionnels de la montagne viennent de vivre des fêtes de fin d’année exceptionnelles avec une fréquentation de l’ordre de 90%.« On n’avait pas connu une telle situation depuis 2016 » affirme Jérôme Cangrand, le directeur de l’office du tourisme qui précise que pour les prochaines vacances de février, les taux de remplissage évoluent pour le moment entre 70 et 88% selon les semaines. Des chiffres qui, selon lui, pourraient encore évoluer à la hausse.

Des clients nombreux mais qui restent moins longtemps

Un avis partagé par les hôteliers comme Gérard Bonneau. Mais le patron de l’hôtel Les Arches reconnait aussi que si les clients sont bien au rendez-vous, leurs habitudes ont changé : « Les clients restent moins longtemps alors nous sommes obligés de proposer nos chambres à la découpe, c’est-à-dire en moyenne pour trois jours ». Une situation qui rend la gestion quotidienne d’un hôtel plus difficile mais qui permet aussi de gagner plus d’argent car, si les chambres sont louées moins longtemps, les prix sont logiquement plus élevés : 15% en plus selon cet hôtelier.

les vacanciers restent moins longtemps mais dépensent plus / altiservices

Mais ce surcout ne semble pas freiner les vacanciers et pour s’en convaincre, il faut se rendre dans la boutique Panaurama, qui propose des activités comme la construction d’igloo, de l’escalade de cascade de glace ou encore du parapente. Ici, affirme Valentine qui accueille les clients, ces derniers ont besoin d’évasion et ne regardent pas à la dépense.

Le respect de l’environnement au cœur des préoccupations des touristes et des professionnels de l’or blanc.

Que ce soit chez les hôteliers, chez les loueurs d’appartements ou à l’office du tourisme, tous reconnaissent que les préoccupations environnementales sont de plus en plus présentent chez les vacanciers. Pour séduire les touristes il faut joindre le geste à la parole et c’est ce que fait André Mir le maire de la localité quand il évoque tous les moyens mis en œuvre ou protéger ce qui est à la fois le patrimoine et le gagne-pain de nombreux habitants du lieu.

Par exemple reconnait-il avec le sourire pour entretenir les pistes et faire en sorte que la neige accroche bien au sol aucune machine n'est utilisée. On préfère ici avoir recours aux moutons et aux vaches qui mangent l'herbe et font office de tondeuse. Une méthode particulièrement efficace.

le domaine skiable de Saint Lary Soulan / altiservice

Mais bien entendu il est impossible de parler de sports d'hiver et d'impact sur l'environnement sans évoquer la question de la neige artificielle. Et sur ce point Akim Boufaid le directeur du service est piste est clair : « l'eau que nous utilisons pour fabriquer de la neige provient exclusivement du barrage hydro-électrique voisin. Nous prélevons en moyenne 1% de la capacité totale du barrage pour alimenter les 400 enneigeurs de la station et à la fin de l'hiver la neige redevient de l'eau qui alimente naturellement les rivières ». Mieux explique-t-on chez Alti-service la société qui gère le domaine skiable cette captation d'eau n'a aucun impact sur la production électrique du barrage qui demeure prioritaire.