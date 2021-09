Les professionnels du tourisme n'ont pas attendu Greta Thurnberg pour proposer un tourisme plus vert, plus respectueux de l'environnement et des populations et surtout de plus en plus éloigné du surtourisme. Lors d'un sommet au Portugal ils ont annoncé plusieurs engagements.

durable, local et respectueux le crédo des professionnels du tourisme © Radio France / philippe lefebvre

A quoi ressemblera le tourisme dans le monde d’après la pandémie ? Cette question a été au cœur des débats et des conversations lors du premier forum international consacré au tourisme qui s’est tenu à Evora dans le centre du Portugal.

Alors les théoriciens de la décroissance et du retour à un tourisme ultra local risquent d’être déçu car pour l’écrasante majorité des participants au forum : le tourisme survivra à la crise. C’est même une nécessité vitale explique Vincent Fontvieille le créateur de « la balaguere » et président de l’association Agir pour un Tourisme Responsable : « On entend parler de voyage de proximité, il ne faut toutefois pas oublier que le tourisme c’est un emploi sur dix dans le monde. Et si nous arrêtions du jour au lendemain de voyager il y aurait des millions de gens qui se retrouveraient sans travail. Le tourisme dans de nombreux pays c’est vital car il n’y a rien d’autre. On l’a vu dans le Sahara quand il y a eu des risques terroristes tout s’est effondré du jour au lendemain ».

un habitant de la planète sur 10 travaille pour le tourisme © Radio France / philippe lefebvre

Mais il ne faut toutefois pas croire que le tourisme du monde d’après ressemblera exactement à celui du monde d’avant : « la petite Greta a mis le feu, explique Frederic Vanhoutte le créateur du forum, et si elle n’a pas les bonnes réponses elle a au moins mis le doigt sur les véritables causes. Par exemple, reconnait Mr Vanhoutte, il n’est pas logique de voir un Beauvais – Venise en avion à 70 euros et que le Paris Nîmes en TGV est à 100 euros on peut comprendre que les gens préfèrent partir à Venise. Mais il faudra changer tout cela » et du côté de l’association Agir pour un Tourisme Responsable on explique que si l’on veut convaincre les voyageurs de préférer le train à l’avion la SNCF devra faire des efforts au niveau de ses tarifs. En clair baisser ses prix.

un Paris-Venise en avion moins cher qu'un Paris-Nimes en train © Radio France / philippe lefebvre

Par ailleurs explique Bruno Despujols expert au cabinet américain Oliver Wyman en matière de destinations et de dépenses, le touriste fera des choix différents : « le touriste dépensera plus d’argent pour voyager et découvrir le monde mais cherchera des destinations plus nature et cette tendance apparait à plus de 80% par exemple chez les touristes chinois ». Et cela on l’observe déjà en France depuis le début de la crise sanitaire ce qui expliquerait en partie le succès des destinations montagne.

la reconnexion avec la nature : l'attente des touristes y compris chinois © Radio France / philippe lefebvre

Enfin la prise de conscience touche et touchera les grandes entreprises du monde du voyage et des vacances. C’est le cas par exemple du groupe Pierre et Vacances-Centerparcs dont le directeur général Franck Gervais explique que le nouveau site de vacances implanté dans le Lot et Garonne sera 100% durable et local : « pour la construction 80% de la main d’œuvre et des matériaux sont locaux. Ensuite une fois que ce parc sera ouvert il va vivre avec 300 employés dont la très grande majorité sera dans une logique de retour à l’emploi, 60% de ce que nos clients trouveront dans leurs verres et leurs assiettes sera sourcé localement enfin côté énergie on utilisera de la biomasse ».

Donc durant ce premier forum international les professionnels du tourisme ont donné un signe fort et montré que le secteur accusé souvent à tort de tous les maux a entamé sa révolution verte. Reste à savoir si tout cela aura des conséquences économiques pour les consommateurs-voyageurs ? Pas forcément expliquent plusieurs professionnels du tourisme sauf si les gouvernements décident de taxer le tourisme au nom d’une forme d’écologie punitive.

le tourisme durable pas plus cher sauf si les états décident de taxer un peu plus les touristes au nom de l'écologie © Radio France / philippe lefebvre

1.Favoriser la compensation carbone avec des options concrètes

C’est un engagement fort alors qu’à l’heure actuelle, environ 10% des compagnies seulement offrent la possibilité aux passagers de compenser leur empreinte carbone. 36% d’entre eux (sondage You Gov auprès de voyageurs chevronnés américains et britanniques) se disent pourtant prêts à payer pour compenser leur empreinte carbone, si cela était proposé. Taxes, investissements publics, calculateur commun : de nombreuses pistes sont déjà dégagées.

2. Engager tous les secteurs dans un plan de réduction carbone

Un effort nécessaire doit être consenti par tous les métiers du tourisme, alors que les émissions de CO² liées à l’activité touristique ont augmenté de 60% entre 2005 et 2015 (UNWTO/ITF). L’industrie est en bonne voie, mais il faut aller plus loin, au risque de voir les émissions de CO² liés au tourisme croître de 25% d’ici à 2030 (UNWTO/ITF). Un suivi commun, avec rapports fréquents et public, pourrait être mis en place.

3.Investir pour un tourisme plus durable

L’industrie doit trouver un moyen d’investir, en priorité et en urgence, dans un produit touristique plus responsable. Partage et analyse commune des données, nouveaux mécanismes de financement pour permettre la transition des économies touristiques des destinations… : les membres de A World For Travel plancheront sur le sujet.

4.Trouver des solutions avec les communautés locales

70% des touristes (UNWTO, WTTC) aimeraient impacter davantage de façon positive les endroits qu’ils visitent… et les gens qu’ils rencontrent. Ces communautés qui sont directement impactées par l’activité touristique, et qui doivent faire partie des réflexions sur l’élaboration des stratégies touristiques. Pour qu’ils contribuent à la transformation des territoires dans lesquelles ils vivent et travaillent, associer les communautés locales, via les associations d’habitants par exemple, est désormais indispensable.

5.Renforcer le rôle des fournisseurs locaux

Les producteurs et travailleurs locaux doivent être les premiers contributeurs de l’activité touristique de leur région. Les professionnels de l’industrie, à l’image des hôteliers, doivent désormais intégrer les fournisseurs locaux dans la chaîne touristique et dans la façon dont on met en tourisme un territoire. Quitte à payer plus cher.

Ces cinq engagements feront l’objet d’un travail spécifique des membres d’A World For Travel. Ceux-ci s’engagent à multiplier la communication autour de ces engagements, à incarner la mise en avant de la cause du tourisme durable ; à faciliter les partenariats et la mise en relation ; à partager l’évolution de leurs travaux, les informations et les données obtenues ; et à trouver une méthode pour mesurer les progrès effectués.