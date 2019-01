...

Asap Rocky - "Gunz & Butter"

La Perfecta - "Mamy"

Marvin Gaye - "What's Happening Brother"

Dorothy Ashby - "Myself When Young"

Paul Williams - "Faust"

The Carpenters - "We've Only Just Begun"

Larry Coryell - "No One Really Knows"

Buzzcocks - "Everybody Happy Nowadays"

Ennio Morricone - "Mon nom est personne"

David Axelrod - "The Signs part I"