« Je n’aime pas qu’on me raconte ce que je vais ressentir. Quand je vais voir une expo je ne lis pas ce qui est écrit : je fais pareil avec la musique. »

Jeanne Added © Getty / Pascal Le Segretain

La playlist de Jeanne Added

Salut c’est cool « Les humains »

« En concert ils dessinent, ils peignent, ils font des installations… ils ont toujours fait ça mais ça s’est étoffé : ça donne une profondeur à leur show. C'était là dès le départ mais maintenant il y a des couches supplémentaires de lecture qui s’additionnent et c’est là qu’on se rend compte de la poésie de ces garçons-là. C’est à l’image de leurs vidéos : elles n'ont l’air de rien mais en fait elles disent plein de choses très profondes, de manières quasi subliminales, poétiques et douces, et sur des choses importantes. Moi ils me touchent beaucoup. »

Charlotte Adigery « High Lights »

« On dirait une rythmique de Prince, j’adore. Je trouve ça hyper réussi, la fille a l’air vraiment marrante. Je l’ai contactée via Instagram et on va se croiser prochainement au festival Art Rock (Saint-Brieuc). »

Tierra Whack « Only Child »

« C’est une rappeuse américaine, qui a fait carrément un album (Whack World) dans lequel elle ne joue que des chansons d’une minute. Il y a quinze chansons, ça fait quinze minutes. J’aime bien les artistes qui s’amusent avec les formats de manière un peu conceptuelle. »

Sophie « Vyzee »

« Sophie je l’ai vue à Rock en Seine l’année dernière, c’était un DJ set mais c’était magnifique. Elle fait des choses sublimes. C’est très découpé, ça part dans tous les sens mais c’est très maîtrisé. C’est vraiment du grand art et d’ailleurs elle est en train d’exploser en ce moment. Ce morceau-là est vraiment bon. »

Kids See Ghosts « Reborn »

« Quand je vais voir une expo je ne lis pas ce qui est écrit : je fais pareil avec la musique. Je n’ai pas forcément besoin de savoir qui l’a fait pour apprécier. »

Jockstrap « Hayley »

« Je ne sais rien sur eux, c’est un jeune duo londonien. En tout cas ça m’évoque Django Bates, un compositeur et pianiste anglais qui fait des morceaux un peu foutraques, où ça passe d’une ambiance à l’autre en un quart de seconde. Là une ritournelle toute légère, puis là des violons… c’est quelque chose qui ne se prend pas la tête sur comment ça devrait être. J’aime bien ce côté hors-format. »