Il y a quelques jours Philippe Zdar était l'invité de Matthieu Conquet pour parler musique. Découvrez sa discothèque idéale.

Je l’ai écouté plus de 200 fois de suite, c ‘est sur ce morceau précisément que j’ai appris à jouer de la batterie quand j’avais 13/14 ans. C’est le beat le plus simple du monde mais il le fait vraiment bien. J’adore Phil Rudd, on a l’impression qu’il joue comme une danseuse, très finement alors qu’il frappe comme un bœuf. Je trouve que ce morceau ressemble énormément à Billie Jean dans la simplicité du beat et à chaque fois l’horloge du batteur est géniale.