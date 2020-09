Agnès tu n’as pas encore pleuré aujourd’hui… mais ce n’est pas le cas de tout le monde

Agnès tu n’as pas encore pleuré aujourd’hui… mais ce n’est pas le cas de tout le monde

Non je n’ai pas pleuré, parce que moi je ne suis pas un gros bébé. Et je vous l’ai déjà dit j’aime la rentrée. Retrouver mon sac à dos, mon petit vélo, mon bureau full crottes de nez, mon maitre full crottes de nez. J’aime ça.

Mais aujourd’hui, c’est la rentrée des classes, et ça a chialé. Devant les écoles c’était la folie ! Celle en face de chez moi ce matin entre 8h et 9h c’était un spectacle de danse contemporaine post apocalyptique. Pina Bausch shootée de Nesquick qui serait restée bloquée en crise d’épilepsie devant « Tenet » tellement elle aurait rien capté au film.

Pourtant les écoles avaient prévenu par mail dès la semaine dernière : ne vous inquiétez pas, les cris et les larmes peuvent être intenses pour la rentrée en maternelle, mais nous ne secouerons pas votre enfant, promis, et vers la mi-mars, il finira par tomber amoureux de la maitresse et ainsi va le monde.

Les petits de 3 ans, vous savez ceux qui sont mignons mais toujours pas propres, des minis adultes mais qui zozotent en se touchant la nouille. Qui parlent mal à table et tirent les cheveux, ben je peux vous dire que ce matin ils faisaient pas les malins ces gros bébés !

Ils pleuraient, hurlaient Maman maman, ils se roulaient par terre préférant la saleté canine à la dignité humaine. Parce que même s’ils vous ont haïs pendant l’école à la maison, pendant le confinement, pendant ces 6 derniers mois fous, à l’instant où le mur en crépi marron de l’école approche, l’enfant réalise qu’il les aime ses parents.

Et qu’il est mieux avec vous qu’avec une jungle d’enfants full crottes de nez.

Certains parents pleuraient aussi. D’empathie pour leur enfant triste.

D’autres de soulagement. 6 mois avec son enfant c’est pas facile.

Comme dit ma sœur, ce génie : si on avait voulu devenir assistante maternelle, on le serait devenu, Or, non. Bon.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !