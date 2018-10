Oui ce matin je refuse de travailler, et j’accuse.

Bonjour,

Mes amis ce matin l’heure est grave.

Je ne vais malheureusement pas être en mesure de vous distraire pendant ces 3 prochaines minutes, car J’abdique.

La tâche est en effet devenue trop grande.

Comme le disait tout à l’heure une dame du public dont la couche débordait.

Notre N+1 à tous, Emmanuel Macron, programmateur bien connu de la bande originale de Nagui, a choisi de recevoir dans ce studio aujourd’hui même deux invités plus drôles que l’ensemble des chroniqueurs salariés de cette l’émission.

Mes collègues S et moi mêmes sommes T humiliés et ne pouvons pas travailler dans ces conditions là. : ces piliers du rire, snipers du contrepet, poètes du quotidien, alliant l’élégance de Daniel Morin et la trivialité de France Inter. Et non pas l’inverse.

