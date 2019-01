En ce début d’année 2019. Je renonce à : la cigarette.

A la viande, au lactose, au gluten, au sulfite, au Nutella, au gras, au sel, au sucre, au bonheur. Au plastique, au chou kale, à la Kétamine, à Deliveroo.

Au Malibu coco, au mauvais vin blanc, celui qui fait mal à la tête.

A la fête de trop. Au pipi entre les voitures, aux voitures, au diesel, au kérosène, au carburant. Aux déplacements professionnels. Aux voyages.

Je renonce au rire, aux larmes, aux blagues, aux mauvaises blagues, aux blagues communautaires, sectaires, grossophobes, homophobes, misogynes, débiles, racistes, machistes. A l’aluminium aussi je renonce à l’aluminium !

Et à Youporn, PornHub, Xvideos, Youjizz, Redtube, Jacky et Michel, Porn Tube, et

porn HD.

Je renonce aux notifications de Sushishop, de Bouygues Telecom, d’EasyJet, de mon ex, de Pôle Emploi, du Parisien, du Figaro, du Monde en général.

Je renonce aux émoticônes comme suppléants de mes émotions, surtout l’émoji caca, douce pensée pour Marina.

J'arrête la pillule, j’arrête les tampons, les mooncups, les boutons d’acnée, j’arrête les implants mammaires, d’ailleurs j’arrête ma mere, les conversations avec ma mere, les engueulades avec ma mere, les Noel avec sa mère, son père, ses soeurs, son frère et sa dinde. J’arrête la bûche, je déteste la bûche.

J’arrête les fruits secs, les bananes trop mûres, les avocats pas assez mûrs, les avocats de plus de 38 ans, les experts comptable en doudoune sans manche, les start uppers en scooter trois roues, les graphistes en free lance, les menteurs, les drogués, les vilains, les déprimés, les comédiens, les chroniqueurs, les mythos, les fake news, Twitter, BFM, Le Gorafi, PurePeople, Facebook.

J’arrête Snapchat et les filtres de petits chatons éberlués.

J’arrête Instagram, surtout le compte Instagram de Vincent cassel et Tina Kunakey, je ne les connais pas, je ne devrais pas les suivre comme ça.

J'arrête aussi de commenter les vidéos de Juliette Armanet, j’ai l’impression que je la connais, et que nous sommes amies, Or je la connais pas, et nous ne sommes pas amies, c’est l’écueil avec Instagram....

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !