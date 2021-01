Ce matin, Agnès Hurstel nous le dit : elle ne prendra aucune bonne résolution pour 2021 !

Nous sommes le 4 Janvier 2021 il est 11h38. Il y a pile deux ans, exactement à cette même place à la même heure je prenais 2m39 de bonnes résolutions, ça fait environ 677 bonnes résolutions et peu de droits d’auteur. Et voilà où ça nous a menés. Un karma de caca ! Donc pour nous éviter ça, ce matin je rectifie le tir. ZERO BONNES RÉSOLUTIONS.

2021 enfin, j’assume.

J’assume le vin rouge à l’heure du dej ! “Oh non je bois jamais le midi, si je prends un verre je travaille plus de l’aprem”, et ben c’est pas vrai ! J’adore ça, je vous ai menti ! L’aprem quand je loupe une réunion zoom c’est pas que j’écris des scénarios rigolos ! C’est que je fais la sieste parce que je digère ! Et sans doute que je me masturbe. Ah bah le télétravail, meilleur doss' au monde. J’assume. Tout le monde le fait c’est génial et c’est gratuit, je vois vraiment pas pourquoi j’assumerais pas.

Déjà, tout le monde depuis 10 jours adoreeeee le nouveau Pixar "Soul", "chef d’oeuvre", ben moi je me suis endormie, voilà j’assume “bouh Agnès elle a pas de coeur, bouh rendez nous Pierre-Emmanuel Barré, bouh Agnès la vérité c’est qu’elle aime pas le jazz", voilà, j’ai jamais osé le dire parce que c’était stylé pour rouler des pelles aux ashkénazes beaux gosses, ben ça rend zinzin dans la tête cette arythmie du jazz voilà. J’assume.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !