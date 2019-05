Agnès Hurstel, très affectée par la disparition de la comédienne Anémone, tient à rétablir certaines vérités.

Bon les amis, ça ne va pas du tout, on part en vacances, et le monde part complètement en live !

Moi je pensais que les gens pouvaient s’autogérer. Pas du tout !

Nagui s’absente une semaine, et encore, uniquement pour aller reconnecter avec ses enfants, qui sans ces quelques jours en famille finiraient par ne plus reconnaître leur père, et finirait par se dire : mais qui est ce livreur Deliveroo qui a un soir réparé la fibre et qui maintenant dort avec maman et paye pour mes études ?

Nagui donc part se ressourcer ET BOUM c’est le bordel !

Le climat se dérègle et on est en novembre. Game of Thrones laisse des gobelets Starbucks dans le champ. Castaner dit des bêtises… Bon ça... ET surtout vous êtes parti… et tout le monde est mort !

Dick Rivers ? COUIC ! Marielle ? COUIC !

Et Anémone. Je ne suis pas d’accord, on ne va plus partir.

Anémone ? C’était un génie du jeu. Une tronche pas possible, belle, moche , drôle, intense.

Mentor de jeu pour beaucoup de comédiennes. Et puis surtout une parole libre, pas consensuelle, c’est rare. BREF à ce rythme là on va revenir fin août on va apprendre que Catherine Deneuve, Pogba, Eddy de Pretto et Anne Roumanoff, ont canné pendant l’été tellement l'émission leur manquait. Moi je ne peux pas. Imaginez le jour où Catherine Deneuve va mourir. Impossible. C’est du même niveau que Notre-Dame de Paris qui flambe, ou que Daniel Morin, cheveux au vent sur une trottinette électrique, c’est improbable pour nos cerveaux.

En même temps ça me fait réaliser que j’ai un rêve un peu bizarre depuis toujours, je rêve d’être aux César, mais pas du tout pour recevoir un prix. Je rêve d’être aux César dans la rubrique nécrologique. Tu sais l’hommage chaque année qui dure des plombes en noir et blanc, trop beau, je chiale à chaque fois. Y a toujours deux trois monteurs dont tu fais semblant de te rappeler “Ah ouais Jean Noel très bon gars, il a fait des Truffaut je crois bien”.

Un truc bizarre qui s’est passé pendant notre absence aussi, et qui me turlupine depuis une semaine, c’est la différence de traitement dans les médias de la mort de Jean-Pierre Marielle et de celle d’Anémone.

On n'a pas vu un papier sur Marielle titrer : “bon comédien, mais surtout très mauvais père à la ville ; toujours absent, il regrettait de ne pas s’être fait une petite vasectomie, le salaud”

Ça vous paraît absurde ? C’est les papiers qui sont sortis sur Anémone.

Qu’elle avait deux enfants mais qu’ils lui avaient gâché la vie et qu’elle aurait préféré ne pas en avoir et se faire ligaturer les trompes.

Super épitaphe ! Merci les journalistes !

Moi je propose un truc… Qu’on nous foute la paix. Ou bien qu’on écrive la même chose sur les hommes.

On reprend les papiers sur Johnny et les autres et on y va franco quoi !

Parce que quand Deneuve décédera, parce que Deneuve décédera, j’aimerais vraiment que le monde ait évolué et qu’on ne lise pas dans les médias : “Une grande actrice, mais bon, elle a quand même accouché par césarienne, a fumé pendant ses grossesse et elle a jamais voulu allaiter BOUHHHHHHH !”

Bonne semaine les amis. ET LAISSEZ NOUS TRANQUILLE !!