Ce matin, Agnès tente la chronique interactive en voulant soigner les maux de chacun...

Une chronique Namaste, parce que ça faisait longtemps et qu’on en a bien besoin.

Je vous ai apporté mon livre préféré.

Le grand dictionnaire des malaises et des maladies.

Ma passion dans la vie. Approche métaphysique des douleur physiques.

Avec une technique de méditation par l’amour pour soigner la source des conflits. Et l’idée c’est de prononcer chaque paragraphe en monosyllabe, pour tuer la maladie. Génie.

Bon déjà, trop de miel trop de mots gentils, à mon avis j’ai perdu tous les fans d’Emmanuel Barré, ceux bien méchants sur youtube.

WAKE up guys ! 2019 !

Bon c’est écrit par un génie, Jacques Martel.

C’est comme Jacques Martin mais lui son dada c’est les cancers, pas les enfants.

C’est un mec avec qui je sortais y a longtemps qui m’a offert ce livre un Noel. C’est vous dire le niveau de légèreté de notre relation. Le soir on se couchait, et on se le lisait, Ah t’as mal à la dorsale num 3, c’est que tu en veux à ton père. Tu as le nez qui coule : tu rentres trop tes émotions. Tu as mal a la gorge : quelque chose veut sortir, un secret que tu gardes en toi comme un petit totem.

Je vous propose un jeu ce matin.

QUI A QUOI ?

Attention, je vous préviens avant de démarrer, le gars à la base est électricien… Mais il s’est allez la médecine, la thérapie, la docilité des gens why not !

