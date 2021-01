Dans cette chronique, Agnès Hurstel nous explique que quand il neige, quelque chose vrille dans nos cerveaux...

Coucou !

Samedi il s’est passé un truc de dingue. Il a neigé ! Quand il neige il y a quelque chose qui vrille dans nos cerveaux. On se réveille excité comme les moineaux drogués des Disney. Vous savez les moineaux ils sont toujours complètement sous MDMA dans les Disney, "cui cui cui cui" couleurs pastel, chatoyance, hystérie, on va aider la princesse à faire le ménage parce qu’on a pris de la schnouf ! Et on va passer le balai comme ça elle épousera un prince dans une robe faite de papillons morts mais trop choupi !

"Cui cui cui cui" c’est fou la vie, quelle chance on a d’être dans un Disney et pas dans la vraie vie "cui cui cui" ! Bref on s’est réveillé samedi matin un peu dans cet état-là, "cui cui cui" il neige ! On n'est pas dans un Disney mais dans la vraie vie, merde ! Mais on s’en fout il neige ! Et dans quelques jours il y a un couvre feu qui nous donne envie de nous pendre mais "cui cui cui" il neige, je ne vois que la neige, je ne suis que neige ! On va faire des bonhommes de neige ! On va faire des post Instagram de neige ! On va voir la ville recouverte immaculée enfantine de neige !

Moi j’étais contente, c’était la première fois que mon fils allait en voir de la neige. Je lui ai montré, yeux écarquillés, full moineaux drogués, j’étais là : "Regarde la neige ! C'est fou la vie ! C'est blanc c'est la neige ! Bah il n'en avait rien à taper. Il voulait juste qu’on rentre au chaud, que je me taise, que sa mère arrête de lui foutre la honte dans la rue à parler très très aigu en touchant le trottoir, sourire illuminé. Full Moineau drogué.

Ce qui est magique avec la neige, c’est qu’elle immobilise tout. Tout. Et je dis pas ça en mode : "elle immobilise les statues de pierre des moulins de mon cœur, dans le jardin public et me rappelle la poésie de l’amour de la mort de l’amour". Non Je veux dire que la neige immobilise TOUT.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !