Le premier long métrage de Mathieu Sapin, "Le Poulain", avec Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield, a inspiré Agnès Hurstel pour sa drôle d'humeur...

Namasté tout le monde ! Comment ca va ?

Moi ca va très très mal. J’ai vu le film de Mathieu Sapin, qui s’appelle LE POULAIN. Et je suis hyper perturbée. Déjà parce que je crois que les gens préfère le Nesquick … clin d’oeil. Et puis parce que vu le titre, je pensais voir un documentaire hyper engagé sur les risques et périls de l'absorption du chocolat industriel en poudre en milieu tempéré. Mais si vous savez les amis, ce documentaire dont tout le monde parle dans les dîners depuis 3 jours. Et même que si tu l’as pas encore vu, t’es pas un bon être humain. Et même que ça dit que le monde est une épave en forme d’étuve couleur plastique et que si tu n’arrives pas à zéro déchet dans moins de 3 min, y a Elise Lucet qui va venir t’étouffer dans ton sommeil, avec du coca zéro plein de perturbateurs endocriniens très très méchants. Bref, le genre de docu qu’on adore regarder le dimanche soir pour réveiller nos consciences et dormir mieux.

EN PLUS, le film raconte l’histoire d’une jeune personne chaste et pure qui démarre un nouveau travail, dans un milieu hostile et politique. Son patron est beau et charismatique. Ses collègues sont drôles et dépressifs.

Franchement, j’ai cru que c’était un biopic sur mon arrivée à France Inter, avec Nagui dans le rôle de la jument. Bon après j’en suis à ma 4eme semaine ici et Daniel m’appelle encore Inès.

D’ailleurs au passage petit coup de gueule, Alexandra votre personnage s’appelle Agnès. Bon. Moi à priori je suis pour. J’ai passé mon enfance à lire des prénoms à la con dans les manuels scolaires : genre Laura, Marine et Adrien ont trois pts boules à se partager, que reste-t’il pour Kenza ? Ben rien en fait rien !

