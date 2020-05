Agnès, ne sait plus qui elle est, où elle va, ce qui guide ses pas…

Dieu m’a donné la foi Nagui !

Mais la vérité, cette histoire d’attestation et de déplacement à maximum 100 km de chez moi. J’peux pas. J’essaye j’essaye, je ne comprends pas.

On me dit 100 km à vol d’oiseau.

Mais à quelle vitesse ?? Et quel oiseau ? Le moineau ça compte ?

On me dit : périmètre défini par un cercle d’un rayon de 100km autour de ma résidence. Alors déjà personne ne dit résidence ! J’ai pas 75 ans, dans mon living au Cannet, avec un cancer de la peau et la vue sur croisette. Je vis dans un immeuble comme tout le monde. 100 km autour de mon immeuble.

Et je ne peux pas le tracer le cercle du rayon du périmètre de l’hypoténuse. J’ai plus de compas depuis 2002. Et j’ai plus de papier depuis la chronique de Marina hier. Le monde d’après Marina, j’suis là ! Je réceptionne mes trois puzzles Amazon, et j’arrive !!

On me dit : à vol d’oiseau c’est une bonne nouvelle ! Parce que dans certains cas, une distance de 100 km à vol d’oiseau, peut correspondre à 200 km par la route. CERTAINS CAS ! Mais lesquels ! Les cas graves ? On dirait une mauvaise pièce de Beckett.

On me dit qu’en revanche ce n’est pas nécessaire de se munir de la déclaration pour les déplacements de plus de 100 km effectués au sein de mon département. Mais Nagui, je vais pas te mentir, je ne sais toujours pas si c’est Bucarest ou Budapest en Hongrie ; comment veux-tu que je sache ce que c’est que mon département. Ma région. Je connais à peine les limites de mon corps. Je ne touche même pas mes pieds quand je me baisse. Et si je trace un trait entre mes grains de beauté ça fait 108 KM. Qu’est ce que je fais ? Une attestation sur l’honneur ? Mais LOL ne me faites pas confiance les gens de la police , j’ai passé mon adolescence à falsifier les signatures de tous mes CPE pour éviter la cantine et aller voler chez HetM, j’ai fait plus de canulars téléphoniques que de coups de fils à mes grands mères. Attestation sur l’honneur, Mon fils de 5 mois (aujourdhui joyeux anniversaire Maurice) est plus adulte que moi.

Pour y voir plus clair et retrouver la lumière, je suis allée sur des forums, des blogs d’internautes fâchés fâchés : le pornhub des grands timides. J’ai vu des êtres tout aussi perdus que moi.

Glouglou52 nous dit : J’habite Marseille : La zone de 100 km autour de ma « résidence » se trouve donc à moitié dans la flotte, que faire ? Mais glouglou je compatis !

Y a t’il des flics en pleine mer ? En slip ? Doit il s’acheter un bateau ? personne ne lui répond.

Y avait aussi Eric, qui vit à Nancy et qui écrit : ou puis je me déplacer en Lorraine ?

Mais alors Eric sois précis, quand tu dis Lorraine, est ce que tu parles de ta région, ou de sa femme ? Parce que la réponse n’est pas la même. 100 km à vol d’oiseau en Lorraine, ca peut être très agréable ou très très grave.

Je suis perdue. Je suis une mouette. Non ce n’est pas ça. Est ce que Tchekhov il pensait à notre attestation quand il a écrit ça ? C’est sur. Quel génie. Bon je vais me recoucher. Bonne semaine !