Ce matin, Nagui demande à Agnès si elle a regardé la série « The Queen’s Gambit » ?

HAN LALALALALALA J’étais sûre que t’allais me poser cette question !

Mais on peut plus travailler tranquille. C’est fou. Est-ce que je te demande moi ce que t’as fait ce week end ?

Non Nagui suis pas folle j’ai trop peur de ta réponse ! Est ce que j’ai regardé Queen’s gambit est ce que j’ai regardé Queen’s Gambit.

Non mais attends je rêve quoi, on peut plus se divertir tranquille en fait. SI on n’a pas un peu de courage de nos jours, je vais peut-être même dire au jour d’aujourd’hui pour bien abimer vos oreilles, on regarde tous le même programme au même moment, c’est à dire pile quand ca sort, parce que tout le monde en parle. Et dès qu’on a regardé hophophop, on fait un post instagram pour valider socialement le fait qu’on est un bon être humain.

Je vais aux manifs, je post des carrés de couleur le même jour que tout le monde, et je post les affiches des séries phares qui sortent. Je suis un bon être humain. OUF.

Ça fait un mois que je dis : JE NE VEUX PAS REGARDER THE QUEENS GAMBIT. J’ai jamais joué aux échecs et j’aime pas les roux. Je ne suis pas la cible.

Et puis ce w-end ben pendant que j’attendais sagement l’inspiration face à la feuille blanche de cette chronique du lundi matin, la personne avec qui je vis à commencer the Queen’s gambibite. Donc j’ai jeté un oeil.

ALORS : c’est un genre de Rocky mais sans la sueur. Et l'héroïne est rousse. C’est un peu rox et rookie. ENSUITE je vous préviens TOUT est kaki et marron. Ca s’appelle de la DA. Nan mais je préfère vous le dire parce que moi j’ai passé 20 min à essuyer mon écran pensant qu’il était poussiéreux. NON c’est le parti pris esthétique de the Queens gambit han. C’est kaki et c'est marron d'accord ?

Ensuite en gros, y a une petite enfant rousse à frange, sa mère qui est également rousse avec une frange, ben elle meurt. La petite fille rousse à frange va dans un orphelinat ou tous les soirs on lui fait prendre des petites pillules droguantes et où tous les matins on l’habille en Bonpoint mais en kaki et marron. Dans cet orphelinat, y a un vieux dans la cave, il boit du whisky et il apprend à la petite fille rousse à frange à jouer aux échecs sur ses heures de cours. Et même pas il la viole.

Très vite, ils sont malins ils ont dû se dire on peut pas juste imposer aux spectateurs 52 min de parties d’échecs silencieuses. Donc ils ont commencé à filer la métaphore de la sexualité. Donc là je commence à être attentive of course. Le premier tournoi pour notre héroïne.

Bukake d’échecs. Fifi Brindacier seule dans une pièce avec 20 types plus âgés tous assis en cercle autour d’elle qui doit tous les jouer. Ils finissent tous par faire tomber leur dame. Boum.

