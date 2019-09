Agnès a ce matin, une lourde révélation à nous faire sur une série culte et adorée de tous...

Dimanche après-midi, dans les méandres de mon téléphone, France info me propose un quizz.

Bah moi, je clique ! Mais parce que je ne veux pas contrarier mon algorithme.

Parce que je ne voudrais vraiment pas qu’il se mette à me proposer des pubs pour des protections anti fuites urinaires, ou pour une visite audioguide des châteaux de la Loire en segway.

Parce que ces pubs c’est le début de la fin ! Ça veut dire que t’es à ça du spam « Avez-vous considéré l’option viager pour votre fin de vie »

Bref j’ai obéi à France info, j’ai fait le quizz.

SAUF que le test c’était : « Pour les 25 ans de la série Friends, réponds à ces

25 questions ! Si tu as 20 bonnes réponses tu es le véritable king de la série culte ! »

Moi France Info, je veux bien faire un effort, vous êtes tous en télétravail, c’était la journée sans voiture, vous avez trop gueulé à la marche pour le climat. Apathier vous manque tout ce que tu veux ! Mais faut arrêter le crystal meth en week-end. France info... France info… Rien que dans le titre vous aviez déjà deux indices du genre de sujets qui rentrent, ou qui ne rentrent pas dans les critères…. On n’a pas dit USA histoires de merde / bullshit from Missouri... On était parti sur France info. Mais bon. Pas de problème. SAUF que j’ai un petit problème avec FRIENDS.

Alors ça va bouchez-vous les oreilles les enfants de cœur.

Moi je vais l’avouer ici. Et franchement c’est pas facile ok. C’est comme si

Nagui avouait que la nuit il rêvait de viande maturée. Ou que mon pèrecavouait enfin que sur les 4 enfants c'est moi qu’il préfère. C’est comme si t’accouches et qu’à la maternité tu dis aux gens qui viennent te voir : ben ouais je chiale, il est moche, je vais l’aimer et le nourrir et faire en sorte qu’ilfasse des études supérieurs et qu’il regarde pas tpmp, mais il est moche.

La société empêche cette parole-là. On ment pour être tranquille.

Ben moi j’en ai marre de simuler depuis l’enfance que je trouve Joey rigolo, non il est pas rigolo il est lourd. Voila JE N’AIME PAS FRIENDS. CA NE ME FAIT PAS RIRE.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !