Agnès a découvert un nouveau concept cet été : "la tartinette", elle nous explique tout !

Charmant petit auditeur, connais-tu le concept de "la tartinette" ?

On peut dire aussi la grosse tartinette / se tartiner / se mettre une petite tartinette / s'être tartiné la gueule / être en tartinette / ou encore la tartinade.

Toutes ces appellations n’évoquant bien sûr qu’une seule réalité : boire et manger démesurément, au soleil, sans s’arrêter, du 29 Juillet au 31 Août. Jusqu’au prochain barbecue, jusqu’à la prochaine sieste, jusqu’au réveil des gosses, jusqu’à la ken avec Micheline, ou l’engueulade avec Micheline, jusqu’au divorce ou tout bonnement jusqu’à la fin des congés.

Bisous d’ailleurs à tous mes loulous qui en sont actuellement à l’apéro prédéjeuner, puisque nous ne sommes que le 26 août 11h38. Au pastis, à la hierbas ou au rosé frais, Ne changez rien les gars, Septembre n’existe pas !

Alors absolument tout le monde peut se tartiner la tronche. SAUF de très rares catégories d’êtres vivants :

- Les nouveaux nés

- Les sportifs de haut niveau

- Les AA

- Les diabétiques

- Les sangliers

- Les méduses

- Les dauphins

- Les petites tourterelles

- Les femmes qui suivent un régime strict suite à une condition particulière

- Les gens qui sont morts

- Et François de Rugy

Je fais partie d’une de ces catégories. Et oui, je suis une méduse.

J’ai donc littéralement passé mon été à me restreindre et à observer mes amis, ou anciens amis : ivres, gros et heureux. Du matin au soir. Je parle de gens qui, le reste de l’année, sont hyper normaux. Mais qui passés 32 degrés, déraillent et se transforment brutalement en Gaulois.

Parce que la tartinette s’est avant tout se remplir, de tout, de trop. Et que je te fous du jambon, du saucisson, du pâté, des chipirones, des crevettes, de la glace à la crème de Pistache, des gaufres, du Milka tuc, du chocolat fondu, des côtes de boeuf, des chipos, des merguez, et juste un petit poisson à la plancha pour Amélie qu’est un peu barbouillée ce midi.

La maison est devenue le village d'Astérix.

🎧 ... La suite à écouter et à retrouver en vidéo !