Ce matin Agnès a décidé de passer en revue toutes les journées mondiales de quelque chose...

Hier c’était la journée de la procrastination.

Je devais écrire ma chronique, je me suis dit : ben non faut commémorer, je l’écrirai demain.

Mais là on est demain, et j’ai rien…. NON je déconne !

Je vous ai pas fait une Frederic Beigbedade, je ne manie pas la nonchalance et l'after shave avec autant de panache.

Puis de toute façon moi j’ai jamais réussi à entrer en boite de nuit.

“PROCRASTINATION” C’est pas un mot de dingue franchement ? C’est bizarre mais j’ai toujours confondu "Procrastination" et "Prostate".

Bon. Qu’en dirait Freud ? C’est assez proche finalement. Si.

Regarde ! Si t’imagines une journée mondiale de la prostate, je sais pas si y en a une quelque part fourrée entre la fête des mères et la journée nationale de la saucisse végétale…

Moi en tout cas si j’étais un gars, je m’imagine chez moi, pas envie de me lever, pas envie de nourrir le chat, pas envie de bosser. Juste envie de me faire kiffer, ben direct je me mets un doigt. Voire deux. Et sans même le faire exprès, je fête simultanément la journée de la prostate et la journée de la procrastination. C’est pas magnifique !

T’as vu, je me suis sortie les doigts, de la tête, et je vous ai fait une chronique.

Mais ma question aujourd’hui c’est : pourquoi est ce tous les jours la journée mondiale de quelque chose ?!

Y en a pas marre à la fin ? Il nous faut à ce point là trouver une raison de se lever ? C’est notre petite carotte ?

Je préfère vous prévenir, aujourd’hui c’est la journée mondiale de rien de tout. Voilà.

Quelqu’un à envie de crever dans le public ? Non, enfin pas plus que d’habitude ? Bon.

Demain en revanche attention grosse actu ! C’est à la fois journée mondiale du théâtre ET la journée nationale du fromage…. Ça n’a pas de sens ! C’est absurde.

Sauf si vous êtes un troubadour en train de faire du diabolo, et de réciter du Tchekhov, place de l’horloge à Avignon, et que vous êtes fana de Caprice des Dieux, là oui c’est votre journée les gars. Allez y, faites vous kiffer, mettez vous des doigts, tout ça tout ça !

Ensuite quelques jours de néant. Pas de journée mondiale de quoi que ce soit, juste la vie.

Puis le samedi 30 Mars, YOUPI, ce sera la journée mondiale de l’endométriose ET la journée des troubles bipolaires.

Moi je croyais qu’on appelait ça la Saint Valentin mais pourquoi pas… Toutes les infos que je vous donne sont véridiques hein, y a un site.

Le 2 avril : Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme et journée du livre pour enfant. Bon, là j’ai pas de vannes, je vous informe. Je suis aussi là pour ça.

MAIS le 7 Avril, là pétage de câble : c’est la journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda ET la journée mondiale de bataille d’oreillers. Bon là non plus j’ai pas de vannes, la vie est plus forte.

Voilà je vous rappelle que c’est également cette semaine l’ouverture de la fameuse saison des asperges. Et donc du pipi fleuri.

Estimez vous heureux que je n’ai pas fait toute ma chronique la dessus, j’ai failli puis j’ai remis à plus tard.

Bisous bisous les enfants, bonne semaine et vive les doigts.