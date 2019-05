Avec le printemps, c'est la saison des festivals qui s'ouvre, mais cela ne ravie pas Agnès Hurstel...

Bonjour bonjour ! Nous sommes fin Mai, c’est donc malheureusement, comme chaque année, l’ouverture de la saison des festivals de musique, et avec eux le début de la fin de l’humanité. Les festivals de musique, vous savez ces endroits abominables où Les gens sont ivres, hilares, torse nu, mi rouge de soleil et de gin to, mi blanc poilu. Vulgaires boules fraise vanille. Boulimiques d’avoir accès à autant de groupes de musique en si peu de moments de vie. Ils emmènent même avec eux leurs enfants qui n’ont pas demandé à passer 6h sous des bafles diffusant les complaintes d’un chanteur fragile. Aucun soucis, on leur a mis un casque, ils adorent la vibe, la foule, la bière ils sont a Montessori ! Ils sont peace ! Ils sont surtout plus du tout dans leur poussette ma vieille ! Dans un festival de musique, l’humain en couronne de fleur perd au gré des décibels, sa dignité, son langage, ses colères, mais aussi ses engagements politiques. Puisqu’après avoir voté Yannick Jadot dimanche, il va en deux jours, saccager des hectares de pelouses, vomir sur des plantes, et balancer des préservatifs dans des buissons. Les festivals de musique pullulent d’ailleurs sur le même principe qu’une bonne vieille MST. T’es pas au courant mais y a toujours un nouveau festoche pas possible qui vient d’arriver en bas de chez toi. Comme si solidays / we love green / francofolies / Peacock / hellfest / eurockéennes / rock en seine / Pete the monkey et les 300 autres ne suffisaient pas, faudrait aller soutenir le copain qui monte un truc de musiques urbaines à Paimpol dans un parc à huîtres, tu vas voir ca va être dément y a la prochaine Angèle qui fait un rap féministe hilarant, on est entre Philippe Katerine et Jordan bardella viens c’est le turfu. NON, ben non. Dans un festival tu te retrouves toujours sans réseau 3G, sans tes potes, sans argent, puisque tout est CASHLESS han, c’est cashless, allo pas d’argent c’est super ! Bloquée au milieu de 12 000 corps en transe devant une scène de tu ne sais même pas quel groupe, et tout le monde hurle à tue tête des refrains où la grammaire française a mourru. “Sur ton coeur j fais trous de boulettes” . Là carrément le verbe n’est plus un verbe et l’article indéfini a abdiqué, inutile. Faut aller plus vite à l’info capitale. Là la métaphore n’est pas vilaine cela dit, il y est question d’amour qui marque à vie. Dans un festival, les toilettes sont bondées, c’est deux heures de queue minimum quand t’es une fille, pour finir par faire pipi sur de la paille sèche, sans pouvoir t’essuyer. Avec autour de toi des millenials sur-excitées qui réfléchissent à leur place sur terre “Ah non mais moi Orelsan, je le suce direct! je l’adore“. Dans un festival de musique, au coin VIP tu croises toujours des gars de 50 ans qui bossent dans le son depuis toujours, qu’ont plus de cheveux mais qui mettent encore des pulls à capuche, des converse et des bagues, parce qu’ils refusent de vieillir. Et ce qui est génial quand tu les croises c’est qu’ils font tous genre ils détestent être là, “c’est pourri cette année… franchement on se marrait plus quand on était tous à l’héro….” Du coup c’est décidé, c’est tellement anxiogene pour moi les festoches que j’ai décidé de me tester et d’aller encore plus loin. Voilà je vous l’annonce cette année je vais à Burning Man. Parce que dans un festival de musique t’as toujours une pote un peu fly pour te dire : meuf l’année prochaine faut absolument que tu viennes avec nous à burning man, c’est extraordinaire, l’an dernier Seb a fait un trip au Lsd il n’a plus peur en avion. Alors cette fois ci entre deux stands de chachouka sans gluten en attendant Orelsan sur la grande scène, j’ai dit oui à Burning man. Nan parce que je me rends bien compte que j’ai démarré l’année ici avec vous en namasté et que je la finis en reac assumée, mais passer un an à coté de Daniel ca ferait ça à n’importe qui, meme à Angèle… Donc j’ai décidé de changer je vais casser mon PEL, pour aller manger de la poussière au milieu de pyromanes zizi à l’air, en attendant la révélation mystiques pour retrouver mon moi apaisé. NAMASTE