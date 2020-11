Agnès fait le bilan de ce qu'on peut faire et ne pas faire si on va au ski

Alors si j'ai bien compris… mais c’est possible que j’ai pas compris, les stations de ski vont finalement être ouvertes, mais pas les remontées mécaniques. Ni les restaurants et bars.

Donc si j’ai bien compris, mais vraiment encore une fois, c’est possible que j’ai pas compris hein, on peut, partir au ski.

C’est à dire, qu’on peut s’entasser dans la voiture avec les enfants, les maxy cosy, les valises, les moon boots roses qu’on a depuis 2002, waze qui comprend plus les embranchements sur l’A6, le mari qui menace de somnoler au volant si tu lui parles pas, mais qui en même temps ne t’écoutes pas quand tu lui parles, Nostalgie qui se moque du monde en passant du Soprano alors que si on met Nostalgie, c’est bien parce qu’on veut du Jean Jacques Goldman et du William Sheller pas Sopra machin, bref un trajet de 8 h qui ressemble fortement à l’enfer sur terre, ça si j’ai bien compris, on peut le vivre.

Ensuite on peut arriver dans la loc qu’on a louer à Serre Che, c'est-à-dire dans le Tetris murs crépis marronnasses que tu loues parce que c’était un plan de la belle-sœur de ta pote : vue piste pas cher tu vas voir les enfants vont être comme des dingues.

Bon pour l’instant ils sont sur leur tablette mais c’est ok ils sont sympas ! Ça on peut le vivre.

Ensuite on peut aller acheter le forfait de ski à 400 balles par personne ce qui fait 400 fois 5. Ben fallait pas en faire trois des gosses. Oui mais c’est pas de ma faute parce qu’on avait chacun un enfant de nos premiers mariage respectifs, et il a bien fallu qu’on en fasse un ensemble pour se prouver qu’on s’aimait plus que tout. Donc SAUL est arrivé dans nos vies en 2017 mais c’est vrai que faire un enfant à 43 ans c’est pas pareil qu’a 28. OUIN OUIN OUIN.

Ensuite on peut louer une luge pour le petit, des raquettes pour la grande et un anorak pour le grand (il a oublié le sien à Paris ce con, ah bah son fils à lui est con, mais bon je le dis pas je suis une belle mère modèle). Ensuite on peut aller se coucher, repus de la raclette qu’on s’est octroyé dans l’appart. Alors oui la literie sent le Morbier et ton estomac se tord de douleur que tu lui ais manqué de respect comme ça à le saturer de féculents charcut’ fromage fondu et vin blanc comme si 2020 était pas une année difficile pour lui aussi ton estomac. Ça tu peux le vivre.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !