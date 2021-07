Agnès Hurstel nous le dit : elle était bien ici. Alors pourquoi la saison s'arrête ?

Mais pourquoi la saison s'arrête ? Alors que l’été n’a même pas commencé.

Pourquoi la saison s’arrête ? Alors qu’on est que début juillet et que tout le monde sait que personne ne part en vacances avant le samedi 1er août. Qu’est-ce qu’on va faire en juillet ? Ecouter des replay ? Partir en week-end dans nos familles ? Attendre que les gens rentrent de Cannes ? Préparer la rentrée ? Pourquoi la saison s’arrête ?

J’étais bien ici moi. C’était devenu mon espace de sécurité. J’aime que chaque semaine depuis trois ans, le monsieur du café au coin me demande où on est du conflit israëlo-palestinien. Parce que depuis le début il pense que je suis journaliste politique. Et moi je suis trop gênée à l’idée de le gêner donc j’ai jamais osé lui dire… Et ça me plaît, donc je brode. Maintenant j’arrive même en avance au café, après avoir écouté la matinale, et lu les journaux.

Et je travaille mon petit sujet, et je lui raconte le conflit israëlo-palestinien, je lui dis que ça va aller, je lui dis qu’on est train de trouver des super solutions pour que les gens s’aiment et arrêtent de se battre, ça va aller monsieur du café, ça va aller.

Et il est content. alors moi aussi. Et puis au RDC, la dame des rayons X qui me prend depuis 2018 pour Marina Rollman. Alors je prends l’accent suisse, ça me plaît. Puis la dame de l’accueil qui me prend pour Gérémy Credeville. Alors j’imite Johnny. C’est OK. Et dans les couloirs, j’adore parce que je croise que des gens de la chaîne et ils sont tous au téléphone tout le temps (même dans l’ascenseur alors que ça ne capte pas) et ils sont super busy, et ils disent hyper fort des trucs genre : "ah ben si son attachée de presse ne veut pas qu’il fasse de promo qu’est-ce que tu veux que je te dise, il vient pas demain dans l’émission et basta cosi."

Du coup moi je prends mon tel et je fais tout pareil mais pour de faux : "ouais ben écoute Jacqueline, si sa team ne veut pas qu’il fasse la Bande Originale, qu’est-ce que tu veux que je te dise, nous on veut l’exclu, OK ? Donc tant pis, il n'a qu’à faire Quotidien et nous on va inviter un romancier et basta pepino !

Et puis j’arrive dans le bureau. Et j’aime bien parce que toutes les semaines JB le rédac chef relit mon papier 20 min avant l’antenne et me dit : c’est pas mal. Mais tu veux pas rajouter une blague sur les juifs ou sur les doigts dans le cul ? Oh ben non JB, c’est hyper gentil de ta part mais je pense que là, vu que je vais parler de l’entrée de mon fils à la crèche c’est pas utile… Et puis c’est quand même Isabelle Huppert qui vient nous parler d’Ostermeïer ce matin l’invitée, donc j’aimerais garder un peu de dignité tu vois ?

