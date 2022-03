Après 6 mois de séquestration dans un placard du 6ème étage de la Maison de la Radio, Agnès est enfin de retour, l'occasion pour elle de nous faire un point sur sa vie actuelle.

Hannnnnnn Mes amis!! Ouiiiii! Laissez moi travailler madame. On peut vraiment faire 3 min de hurlements Leila et moi . On partagera les droits d’auteur. Onomatopées c’est 300 balles à la sacd.

Bon, ça fait quoi 6 mois?! 6 mois que je suis enfermée dans un placard du 6ème étage, avec les stagiaires faméliques de Nicolas Demorand et les chroniques d’Albert Algoud, toujours pas mort Albert. 6 mois qu’on me lance de temps en temps des petites saucisses cocktail, et des rediff de "Taratata" et du crack. pour que je survive. 6 mois que j’attends qu’on me rappelle.

Et là on m’a sommée de venir ce matin. Pur chantage. Je vous la fais courte. Pour des raisons tout à fait personnelles je cherche le 06 d’Alain Souchon. Voilà j’ai un petit dégât de salle de bain et je voudrais le contact de son carreleur. Et je sais que Nagui a son num à Alain. Sinon ça sert à quoi d'être Nagui. Et en octobre je t’ai fait un sms Nagui et tu ne m’as jamais répondu, distribué lu, le gars m’a mis un Vu. Mais quoi Nag j’ai fait une blague pas drôle à un date? Je mérite ce ghosting? On est pas au dessus de ça toi et moi? Tous ces noëls qu’on a fêté ensemble… Chier! Et le rédac chef de l'émission sait la détresse dans laquelle je suis, et m’a écrit y a deux jours tu n’auras le numéro d’Alain que si tu reviens faire une chronique. Nan c'est une mafia dégueulasse ici.

Oui pardon j’ai pas de voix, ça fait 12 jours que je suis malade parce que j’ai un système immunitaire de vieille geisha malade. Ça fait 12 jours que je m’automédique à la cortisone. ça marche pas. quoi le solupred. Orodispersible? Moi on m'avait dit que c'était ce qui marchait le mieux les suppositoires!

Bon je vais pas vous mentir je suis sur le fil. Là, je ne suis pas la personne la plus détendue de France présentement. J’allais si bien depuis 6 mois. Là ça fait 2 jours, je ne dors pas. La personne avec qui je vis ne m’a jamais connue chroniqueuse. Elle me découvre autrement, elle a peur. Je crie sur des pâtes. Je prends mal que la tisane infuse lentement. Non mais c’est bon je sais pourquoi j’ai arrêté en juin après 3 ans de faire des chroniques ici. Pas parce que j’avais des "tournages".

