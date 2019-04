L'autre jour, Alexis s'est dit “Moi acteur, et pourquoi pas ?” et il est allé aux journées portes ouvertes du Cours Florent...

En ce moment je me sens un peu mélancolique Nagui. Hier soir je me suis regardé dans le miroir et j’ai vu Etienne Daho.

Alors souvent pour me changer les idées je fais la sieste, ou je vais faire les courses. De temps en temps aussi je vais à des journées portes ouvertes. Et le week-end dernier c’était les journées portes ouvertes du Cours Florent. Donc j’y suis allé, étant donné que j’aime bien les journées portes ouvertes.

Ça tombait bien en plus parce qu’en ce moment je suis attiré par le cinéma. Je me dis “moi acteur, et pourquoi pas ?”

Avant je pensais que pour être acteur il fallait être beau, avoir du style, avoir un sourire colgate, mais depuis que j’ai intégré cette émission je me rends compte que c’est pas vrai : au contraire, on a reçu des acteurs et des actrices qu’avaient rien de tout ça - et y en a même qui sentaient pas très bon ! D’ailleurs, au fur à mesure des émissions j’ai fait une petite liste des acteurs à l’hygiène douteuse qu’on a reçu.

Alors numéro 10 : Fanny Ardant. Moi même j’ai été surpris. Ou alors c’était Vianney, on avait reçu les 2 ce jour-là.

Numéro 9 : Olivier Marchal. Là on est moins surpris, le côté flic mal rasé tout ça…

Numéro 8 : Benoît Poelvoorde. Très drôle Poelvoorde mais 11h c’était tôt pour lui…

Numéro 7 : Charles Aznavour, lui on l’a reçu un peu tard.

C’est vrai ? Bon, je comprends. En même temps c’est dommage parce que le trio de tête il est cocasse. Ce que je veux dire c’est que potentiellement tout le monde pourrait être acteur de cinéma. Y compris moi ! Parce que le cinéma c’est le reflet de la vie, de notre quotidien, de la banalité parfois…

Il y’a même des castings sauvages en pleine rue maintenant. Parce que les réalisateurs cherchent des gens qui n’ont jamais pensé à faire du cinéma mais qui ont des gueules.

Moi je passe beaucoup de temps dans la rue. Pour maximiser mes chances. Je m’habille en orange fluo et j’attends, je me dis si un directeur de casting passe par là j’ai p’t’être mes chances !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !