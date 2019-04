Hier, Alexis s'est préparé un bon petit plat... et même un dessert !

Hier j’ai préparé un tagine. C’est bon les tagines.

Alors j’ai fait un tagine classique : j’ai acheté un poulet, des carottes ; pour les carottes j’ai un peu hésité : carottes de terre, carottes de sable - on sait jamais quoi choisir entre les deux - surtout quand elles sont au même prix, ça aide pas… Il faisait beau donc j’ai pensé soleil mer plage et j’ai pris des carottes de sable mais c’est pas forcément un choix rationnel.

Après j’ai pris des pommes de terre, 1 oignon, des épices, mais j’ai oublié d’acheter des raisins secs. Et le problème c’est que j’avais déjà commencé à cuisiner quand je m’en suis rendu compte. Et ceux qui cuisinent vont pas me contredire : y a rien de pire que de se rendre compte qu’il te manque un ingrédient alors que t’as commencé à cuisiner. Y a peut-être la guerre aussi mais sur le moment t’en es même pas sûr. Heureusement j’avais des olives, donc j’en ai mis ! Et bien m’en a pris parce que c’était super bon !

En dessert j’ai fait une semoule au lait. Vous connaissez ? Oui, c’est comme du riz au lait, mais avec de la semoule. Et moi je trouve ça plus digeste. C’est très simple à faire : là je vous donne la recette pour 4 personnes : d’abord tu fais bouillir 1 litre de lait dans une casserole, moi j’ai pris du lait ½ écrémé mais ça peut se faire avec du lait entier… voire avec du lait de chèvre si vous préférez, là vraiment c’est vous qui voyez... Après tu rajoutes 30 grammes de sucre - 30 grammes de sucre c’est pas beaucoup pour 4 personnes... c’est la quantité de sucre contenue dans une seule canette de Coca-Cola. Et quitte à manger 30 grammes de sucre, c’est quand même plus sympa de partager une semoule au lait à la fin d’un repas que de partager une canette de Coca-Cola. Surtout à 4.

Pour finir tu rajoutes 60 grammes de semoule, en pluie. En pluie ça veut dire que tu parsèmes et que mélanges en même temps doucement comme ça. Et tu laisses sur le feu 8 minutes. Moi j’avais mis la semoule à 16h02, donc à 16h10 je l’ai retirée du feu. Voilà. Et avant que la semoule ne durcisse tu peux rajouter de la cannelle, de la fleur d’oranger ou des raisins secs. Bon moi je n’en avais pas donc j’ai mis des olives. Bah c’était très bon aussi.

