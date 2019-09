Alexis est déçu de ce changement d'époque où plus personne n'ose draguer...

Ça va bien tout le monde ? Vous avez vu comme l’ambiance est retombée avec la rentrée ? Ça fait moins les malins sur Instagram. Finis les spritz, finis les bains de soleil ! Entre la semaine dernière et cette semaine, Sophie Davant a perdu deux teintes de bronzage dans Affaire Conclue. Hier j'ai cru que c’était Françoise Hardy !

On va parler drague aujourd’hui messieurs dames !

J’étais à un mariage le week-end dernier. J’étais content parce que moi j’ai été invité à très peu de mariages dans ma vie ; c’est con mais il suffit que tu fasses l’hélicoptère avec ta bite une seule fois pour que tes potes te mettent sur liste noire. Les gens sont rancuniers... Alors que sur le moment ça avait fait marrer tout le monde !

Question drague j’ai remarqué que les invités étaient fébriles. Les gens n’osent plus draguer… Pourtant il faisait beau, y avait des célibataires et on dormait sur place : franchement on avait le tiercé dans l’ordre, il manquait rien. Je trouve même qu’il y a un côté indécent à pas en profiter quand c’est comme ça. Des beaux lits de 180 pour une seule personne alors que y a des gens qui dorment dehors ! De temps en temps on devrait se forcer à faire l’amour, en pensant à eux !

Sans compter qu’un mariage fin août ça stimule, y a un côté dernières cartouches avant la fermeture de la chasse ! C’est une image… peut-être pas très bien choisie en y repensant…

Mais non, il s’est rien passé. Bon moi je vous dis ça mais j’ai pas dragué non plus, j’ai quelqu’un dans ma vie. Mais elle était pas là et c’était pas écrit sur mon front, donc j’m’étais dit “y en a bien une qui va essayer !” Un gars comme moi, avec un physique atypique, ça doit attirer les filles.

Et bah non ! Oh j’étais dégouté ! Parce que j’adorerais dire au moins une fois dans ma vie “je suis désolé, j’ai quelqu’un” avec un air à la fois sérieux et empathique de bogoss. Même ma copine était déçue ! Elle m’a dit “t’es sûre ? Personne ?”. J’lui ai dit “bah oui, j’suis désolé, c’est p’t’être parce que j’avais pas mis de cravate”...

Non mais on ne sait plus draguer. Certains disent que c’est la libération de la femme face au harcèlement qui a mis fin à la drague. Moi j’y crois pas à ça... Les femmes ont du discernement, si un type aborde une femme avec respect, elle va pas crier au scandale !

Non, c’est l’époque qui a changé. De votre temps Nagui, on envoyait un slow et c’était parti ! C’était le signal ! Aujourd’hui quand je prends l’avion et que j’entends la petite musique d’attente dans les minutes qui précèdent le décollage, je pense à vous. Je me dis y a 25 ans, le patron, il draguait là-dessus !

Même moi j’ai connu le quart d’heure américain et les musiques spéciales drague !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !