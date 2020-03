Alexis s'est arrêté dans la rue l'autre jour, a regardé autour de lui et il nous fait part de ses observations

Hier j’me suis assis sur un banc 5 minutes avec personne tatata… et j’ai observé les gens tant qu’en y a encore… covid19... et je me suis dit “tiens, c’est marrant, on sait jamais ce que les gens pensent quand ils sont seuls”...

Alors j’ai noté ce à quoi je pensais et c’est la chronique que j’vous faire:

En étant assis sur ce banc j’ai regardé les gens et les voitures aussi, et j’ai remarqué une chose, c’est qu’il n’y’a quasiment plus de voitures de couleurs dans nos rues! Elles ont bien une couleur mais c’que j’veux dire c’est qu’il n’y’a plus que des voitures noires, blanches ou grises - alors qu’avant on voyait des 306 rouges, des fiat punto jaunes, des espace verts-pomme… mais aujourd’hui on dirait que toutes les bagnoles doivent pouvoir servir de corbillard en cas d’attentat.

Même la musique est plutôt orientée décès aujourd’hui. La compagnie créole, le disco, Gilbert montagné c’est loin… Le dernier résistant de la chanson festive c’est Patrick Sébastien. Et ça marche bien pour lui! Il est pas concerné par l annulation des salles des plus de 5000 places mais dans le Gers il fait des belles salles.

Et c’est logique! Je suis pas Bourdieu moi, mais à mon avis, un pays dont le parc automobile est dominé par les voitures noires, blanches ou grises, c’est un pays gagné par la morosité et il a besoin de Patrick Sebastien pour rester à flots...

je sais pas si ce sont les consommateurs qui s’embourgeoisent ou les concessionnaires qui disent aux gens “prenez la noire, c’est plus classe”, mais ça m’a attristé. J’ai l’impression que les Renault elles ressemblent de plus en plus à Carlos Ghosn, le côté sombre tout ça… surtout la Renault Captur et le Trafic. Ceux-là c’est Carlos tout craché!

Après c’est peut-être seulement à Paris, je sais pas… y’a 15 jours je suis sorti de Paris mais j’ai pas regardé les voitures, il pleuvait pas… et puis St Ouen, ça reste pas loin

Alors il paraît que les conducteurs de voitures rouges sont plus arrêtés par les gendarmes que les conducteurs de voitures noires. Ce qui explique peut-être le comportement d’achat des gens. Et le pire c’est une voiture rouge conduite par un noir, mais y’a pas de statistiques officielles...

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !