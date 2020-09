Alexis a tenté de faire un tiramisu pour 4 personnes, tout une histoire...

Ça va bien vous allez bien ?

Ça va mieux que moi sans doute…

Non mais il faut que je vous confie un truc, en fait je suis un peu mal à l’aise ce matin parce qu’il se trouve que Madame Carré est venue me voir en spectacle l’année dernière et je pense qu’elle a vu la pire prestation scénique de ma vie, et sans doute de la sienne aussi.

Je sens le poids de son regard depuis le début de l’émission, je sens qu’elle se dit “mais il est encore humoriste lui ?”

En fait ce qui s’est passé c’est que mes parents étaient dans la salle ce soir là - à la base ils voulaient venir incognito, sauf qu’ils se sont assis en plein milieu, face à moi ! Bon, ils l’ont pas fait exprès mais je voyais qu’eux pendant le spectacle, pendant que je racontais une vanne je pensais à la suivante et je me disais celle-là, pas sûr qu’elle leur plaise…

J’ai joué avec le frein à main pendant 1 heure, j’vous jure, j’avais l’impression d’être une danseuse du Crazy horse qui danse devant ses grands-parents.

“On est venu voir notre petite-fille au théâtre”... théâtre, théâtre… c’est un peu… elle a pas masse de répliques en fait…

À la sortie les gens m’ont dit on t’a senti perturbé, c’était à cause d’Isabelle Carré ? J’ai dit non non, c’est à cause de Christine et Gérard. Euh, cherchez pas sur Internet, j’ai changé les prénoms... Ça m’apprendra à raconter que j’ai été adopté par des lesbiennes !

En même temps l’avantage de m’avoir vu sur scène Madame Carré c’est que là vous vous attendez à rien. Si vous riez ce sera du bonus et puis si vous riez pas, bah ce sera sans surprise quoi… conforme à ce que vous vous êtes imaginée en me voyant ce matin. C’est le grand avantage de la médiocrité ça quand on y pense - quand t’es médiocre, le moindre truc que tu réussis, bah c’est un exploit’

Et c’est le sujet de cette chronique messieurs dames, parce que cette chronique, elle a un sujet ! Regardez l’admiration qu’on porte aux chimpanzés quand ils arrivent à mettre un cube dans un carré - bah s’ils étaient vraiment intelligents ça fascinerait personne/

Moi-même parfois je m’auto-épate ! C’est comme l’auto-épilation mais pour l’égo.

Je vous explique: la semaine dernière j’ai fait un tiramisu, et j’avais une recette pour 6, et bah j’ai réussi à en faire un pour 4.

Grâce au produit en croix, alors qu’à la base en mathématiques j’en mets pas une au fond, j’vous jure j’ai eu 5 au bac, dont 4 points pour la présentation.

Bon je vous explique, si tu fais un tiramisu pour 6 personnes il faut 3 oeufs, et bah si tu fais un tiramisu pour 4, tu mets que 2 œufs.

Parce qu’en fait tu fais 6 multiplié par… non 6 divisé par 3.

Non... Attendez faut que je l’écrive…

Ah oui, d’abord faut calculer le nombre d’œufs par personne donc tu fais 3 œufs divisé par 6 personnes… oui c’est ça

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !