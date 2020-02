Alexis se demande s'il n'a pas inventé un nouveau concept : l’enchaînement nuit-sieste et il nous parle de beaucoup d'autres choses aussi...

J’me suis réveillé à 6h53 ce matin ! Réveil naturel en plus ! Et j’étais en pleine forme.

Le vendredi c’est le seul jour de la semaine où j’ai un truc à faire le matin. Et mon cerveau il a compris ça, il me réveille tout seul !

Les autres jours il me laisse dormir, il se dit réveillons-le à midi, pour c’qu’il a à faire, une demie journée suffira.

C’est une belle machine le cerveau... Problème : ce matin à 6h53 il faisait encore nuit dehors, et quand il fait encore nuit dehors, moi j’arrive pas à sortir du lit. J’me dis Alex, c’est pas l’heure... Du coup j’ai réveillé ma copine, j’lui ai dit “dis donc, j’suis réveillé mais il fait encore nuit dehors, qu’est ce que j’fais ?”

D’habitude elle est toujours de bon conseil mais là elle m’a dit “quoi?”. J’ai pas compris... Moi j’me connais, quand j’me lève trop tôt, je manque d’énergie, j’suis obligé de faire une sieste l’après-midi.

Mais cet après-midi j’peux pas, j’ai un rendez-vous… chez Europe 1. J’sais pas c’qu’ils ont en tête, ils veulent me voir.

Bref, je pourrai pas faire la sieste, ma journée commençait mal ! Et c’est là que j’me suis dit “Alex, t’as du temps, fais ta sieste maintenant” Pas con le gars !

J’ai dormi 43 minutes ! Une bonne sieste ! J’me suis re-réveillé à 7h36. En pleine forme !

J’aurai pas besoin de faire la sieste avant d’aller voir Anne Roumanoff, j’l’ai déjà faite !

Je sais pas si je viens pas d’inventer un nouveau concept : l’enchaînement nuit-sieste. J’vais monter une start-up ! J’vais faire un crowdfunding ! J’f’rai passer les entretiens d’embauche à l’heure de la sieste et j’leur dirai “d’habitude vous faites quoi à cette heure là? »

En plus quand tu restes au lit, tu réduis tes risques. Moi combien de fois j me dis t’as bien fait de pas aller courir ce matin, si ça se trouve tu te serais foulé la cheville.

Bref, ce matin à 7h36 j’étais opérationnel. Si Laurenge Bloch pense à moi pour la matinale, je suis prêt !

Voilà. Bon sinon j’ai un sujet quand même. Hier j’ai vu un documentaire sur les paresseux. Je sais pas pourquoi, j’me suis senti concerné. Et bah j’ai appris plein de choses: pour commencer j’ai appris que les paresseux sont sur Terre depuis 65 millions d’années, ce qui en fait l’un des plus vieux animaux du monde. Et ça, c’est grâce à leur lenteur.

Pourquoi ? Parce que les prédateurs du paresseux, qui sont le jaguar, le léopard et l’aigle harpie, ils repèrent leurs proies à leurs mouvements. Et comme les paresseux ne bougent pratiquement pas, ils les voient pas.

