Alexis a eu des vacances studieuses...

J'ai encore travaillé pendant les vacances et j’m’en veux… parce qu’à chaque fois c’est pareil, j’arrive pas à décrocher…

Certaines semaines je travaille autant que vous en 2 jours, ça pas de sens !

D’ailleurs c’est pour ça que j’ai quitté le monde de l’entreprise : je faisais de l’ombre aux collègues… les gens qui bossent trop c’est comme les gens trop beaux, à un moment donné ils agacent… c’est pour ça, faut pas trop en faire… tous les jours je me dis “ralentis Alex, déjà physiquement les gens sont jaloux, n’aggrave pas ton cas”

En plus c’est pas bon de trop travailler, on a beau dire “le travail c’est la santé”, on guérit pas d’une grippe avec un fichier Excel.

Bref, pendant les vacances j’ai pas arrêté, je suis même allé jouer mon spectacle en Belgique, a casa del amigo Ernesto de la Mancha de Bélgica y Navarra - plus connu sous le nom de Guillermo Guiz ! Parce qu’Ernesto il bosse chez Radio France mais il vit en Belgique, alors je sais pas comment ça se passe pour lui au niveau fiscal mais être payé par l’argent des contribuables français et vivre en Belgique c’est pas joli joli ! Vous allez me dire “mais c’est normal il est Belge !” Et alors ? Est-ce que sous prétexte qu’on est Belge on doit nécessairement vivre en Belgique ?

Vous Nagui vous prenez pas le premier train pour Alexandrie après l’émission. Alors que vous pourriez faire pareil, vous pourriez dire “j’ai des origines” et profiter de ce que vous gagnez en France pour vivre comme un millionnaire en Egypte. Sissi… Y a un jeu de mots là, vous l’avez…

Bon, vous êtes peut-être pas le meilleur exemple pour illustrer mon propos, mais ce que je veux dire c’est que financièrement c’est avantageux la Belgique !

En plus les belges ont une relation à l’alcool beaucoup plus décomplexée que chez nous ! Attention, c’est pas qu’ils picolent, c’est une question de vocabulaire !

Je m’explique : les Belges au lieu de dire petit-déjeuner ils disent déjeuner et le déjeuner ils appellent ça le dîner, donc forcément quand tu dînes à midi ça décale tout ! 10 heures du matin c’est l’équivalent de 17h chez nous. Logiquement boire une mousse à cette heure-là ça choque personne ! CQFD

Et puis ils sont sympas les Belges, tu sens que le gène de l’arrogance il a pas passé la frontière ! Le symbole de la Belgique c’est une statue de 60 centimètres de haut avec un micro-pénis, si c’est pas une preuve d’humilité et d’auto-dérision ça ! Complètement l’inverse de la Tour Eiffel...

Franchement, on se moque des Belges en France, mais c’est pas justifié : par exemple, dire septante c’est plus logique que de dire 70… Qu’est ce qui fait qu’on dise 50, 60 et pas septante ? Ou alors faudrait qu’on dise 40-10 pour 50, 30-10 pour 40 ou 10-10 pour 20 !

