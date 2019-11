Alexis n'a pas aimé le 31 octobre dernier parce que c'était Halloween...

Bonjour, bonjour à tous, ça va bien ? Vous allez bien ?

Très heureux de vous retrouver… surtout très content de reprendre le cours d’une semaine normale - sans Halloween ! Une semaine française quoi !

Non mais sérieusement… la Toussaint ça suffisait pas comme “fête” ? C’était nécessaire de rajouter une soirée déguisée et alcoolisée la veille d’un jour où on est censés aller déposer des gerbes - de fleurs - sur les tombes des morts ?

Moi j’aime pas Halloween…

Alors vous allez me dire : mais pourquoi t’aimes pas Halloween?

J’y viens, laissez-moi l’temps !

Premièrement parce que c’est commercial et moi j’suis pas du genre à me faire avoir - bon, mise à part cette histoire de salaire dont faudra qu’on reparle hein, parce que j’ai l’impression que les messages subliminaux personne les comprend dans cette radio - et de deux, parce qu’il faut se déguiser. Et moi j’aime pas les soirées déguisées...

J’peux comprendre que certains aiment se déguiser, parfois une citrouille sur la tête rend plus belle la personne qui le porte, qui n’a jamais dit « dis-donc Daniel, ça te va bien ! » ?

Mais si c’est pour se retrouver dans une soirée avec des mecs “déguisés” en joueurs de foot parce qu’ils avaient rien d’autre sous la main, non merci...

Surtout que ces gens-là se sentent toujours obligés de se justifier, en te disant “je sais qu’c’est pas terrible mais j’bossais aujourd’hui, j’ai pas eu l’temps de m’occuper du déguisement…” rassure-toi Patrick, on s’en doute pas un p’tit peu…

En tout cas on l’espère, parce que si t’as hésité entre ton maillot qui pue et un déguisement incroyable de pompe à essence et que t’as choisi le maillot, bah t’aurais dû rester chez toi en fait… à regarder un match de foot...

Dans les soirées déguisées t’en as aussi qui sont très premier degré et qui sont persuadés d’avoir trouvé LE déguisement parfait pour passer inaperçu - tu sais c’est ceux qui se postent devant toi et qui te disent :“Devine qui je suis!”

Et toi t’es là “bah Quentin”.

“Wow ! Comment tu m’as r’connu ?”

“Bah j’sais pas, p’t’être parce que tu mesures 2m03 et tu chausses du 52 ! Va savoir...”

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !