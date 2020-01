Alexis trouve qu'il vieillit et il nous explique pourquoi..

2020… les années passent hein ! On vieillit… Moi j’ai remarqué que j’ai perdu en tonus l’année dernière… tu t’rends compte que tu perds en tonus quand tu t’fais voler ton portable à l’arraché et tu fais juste « eh ! »... et c’est tout. Y a même pas de tentative de course poursuite, tu dis juste “Et merde…”

J’ai perdu en tonus, et j’ai perdu en souplesse aussi… j’m’en suis rendu compte en constatant que j’me lave plus les pieds avec les mains. J’les trouve trop bas mes pieds… Maintenant j’me lave les pieds avec les pieds : j’fais tomber du savon sur le sol de la douche, j’trempe un pied dedans et je frotte l’autre avec. Et après j’fais pareil l’autre côté.

C’est pas hyper propre mais bon, les pieds est-ce qu’ils ont besoin d’être si propres que ça? Surtout en hiver

De toute façon globalement on se lave trop. Faudrait se laver 1 à 2 fois par semaine, pas plus, parce que plus on se lave, plus on enlève le sébum qui protège notre peau des bactéries. À part Daniel Morin on est tous en danger ici !

Bref, j’ai perdu en tonus et en souplesse - je suis mou et raide à la fois : une demie-molle avec des lunettes.

Bref, je suis allé dans une salle de sport la semaine dernière. C’était pas vraiment une résolution, plus une prise de conscience. J’me suis dit “tiens, il s’rait p’t’être temps de prendre soin de ce p’tit corps fragile dont la nature t’a fait don non ?”

J’suis arrivé à l’accueil, j’ai dit « j’voudrais m’inscrire », la nana m’a dit “vous l’êtes déjà” !

J’avais oublié… j’m’étais inscrit l’année dernière à la même époque et j’avais oublié ! Pourtant je passe devant tous les jours... 260 euros j’avais payé… l’équivalent de 10 chroniques pour moi

La jeune fille m’a dit “vous voulez que je vous montre les installations ?” J’ai dit “non non ça va, j’connais, j’suis inscris...”.

Bon, j’étais un peu énervé contre moi-même, et j’me suis dit “j’vais en faire beaucoup d’un coup, pour rattraper le temps perdu...”

J’ai levé 100 fois 50 kilos au développé-couché. 10 séries de 10 à la suite. Après j’me suis regardé dans une glace et j’me suis trouvé vachement carré... En fait y avait pas de glace, j’étais juste en face d’un mec qui me ressemblait, mais en plus musclé. C’est très troublant comme expérience…

Par contre le lendemain au réveil, j’avais tellement mal aux bras ! J’pouvais plus me brosser les dents tellement j’avais mal. C’est ma tête qui faisait les mouvements pour frotter.

