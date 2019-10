Entre les documentaires d'Arte et Les Marseillais, Alexis Le Rossignol est tiraillé...

Quand je relis mes chroniques dans les minutes qui précèdent l’émission, j’me pose toujours la même question, j’me dis « Alex, pourquoi as-tu écris ça ? Quel est ton propos ? » Elle me rend fébrile cette question, j’devrais pas m’la poser, à chaque fois j’me dis « merde, j’ai oublié le propos, s’ils s’en rendent compte ça passera pas ! »

Pourtant j’essaie de mettre du fond, parce qu’entre nous, quand j’fais 5 minutes sur l’achat d’une pompe à vélo j’me dis pas « super ils ont ri » j’me dis « combien de temps ça va marcher, bosse le contenu Alex... ».

Hier pour remédier à ça j’ai regardé des sites d’actu en ligne que Léila m’a conseillé : Valeurs Actuelles, Minute, Egalité et Réconciliation... Elle m’a dit « ces 3 là tu peux y aller les yeux fermés, c’est mes références pour le 13h ».

Alors, parmi les différents articles j’ai relevé :

Politique : on nous ment sur Rouen - sujet d’actualité, titre accrocheur mais bon, est-ce qu’on a pas déjà assez parler de Rouen ?

Economie : tentes Quechua et migrants : duo gagnant pour Decathlon – intéressant, là j’ai fait clique droit « ouvrir dans un nouvel onglet pour plus tard »

Société : renégocier son salaire… ou se taire à jamais ! « Oh oui, ça c’est pour tout de suite » !… Clique… Article réservé aux abonnés ! Et merde...

Au final le seul article que j’ai lu c’est « Les malgaches créent la surprise aux championnats du monde de pétanque ». Ça c’est un grand classique de la revue de presse amateur : tu survoles les titres et le seul truc que tu lis c’est un article de 12 lignes de la rubrique sport…

Ça progresse Madagascar quand même… Maintenant ça joue au boules, la belle vie quoi… D’ailleurs j’ai des nouvelles d’Edgar Ravalorinamarana, si ça vous intéresse. Vous vous souvenez de lui ? Anciennement 1er au classement des plus pauvres du monde. Bah il est 10ème maintenant, parce qu’il a 6 bananes!

Non mais c’est difficile aujourd’hui prendre le temps de s’intéresser à des vrais sujets de société sur internet, parce qu’on est vite déconcentré. C’est ça le propos de ma chronique, prenez des notes, j’vais pas répéter.

Je sais pas vous mais moi quand je vois un lien qui s’intitule Vous ne devinerez jamais ce que cette grand-mère va faire, la vie s’arrête autour de moi, il faut que je sache, j’fais des suppositions, j’me dis « quoi ? elle va faire du break dance sur la tête ?? mais c’est du gravier par terre ! »

Et à la télé c’est pareil, c’est pas facile de se concentrer sur un sujet... parfois à la même heure t’as un documentaire sur la crise des subprimes aux Etats-Unis sur Arte, et les Marseillais contre le reste du monde sur W9… et bah on est peu de choses face à la flemme de se prendre la tête

Par nature l’homme il va au plus simple, depuis l’invention des allumettes à part Daniel quand il organise ses stages de virilité en forêt on voit plus grand monde faire du feu avec des silex…

